Инвесторы в инструменты с фиксированным доходом находятся в сложном положении - Julius Baer

Инвесторы в инструменты с фиксированным доходом находятся в сложном положении, говорится в комментарии Julius Baer. Сейчас сложилась беспрецедентная ситуация, в которой выбор активов довольно ограничен, если речь идет о реальном росте и реальной прибыли.

Таким образом, тем инвесторам, которые предпочитают страховать риски, даже если это выходит им в копеечку, пришлось сделать выбор в пользу активов "тихой гавани", большинство из которых сегодня имеют отрицательную доходность. Игрокам, которые могут сами выбирать величину принятых рисков, аналитики Julius Baer рекомендуют кредитный риск с небольшой дюрацией. "Ожидаемое нами улучшение делового цикла должно в этом контексте принести прибыль. Мы по-прежнему видим некоторую привлекательность активов, находящихся между инструментами с самыми высокими и с самыми низкими инвестиционными рейтингами, и возможность роста в этом сегменте", - отмечают аналитики Julius Baer.