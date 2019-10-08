При восстановлении цен на нефть до отметки выше $60/барр. Brent ожидаем позитивной динамики акций Лукойла и Роснефти - Альфа-банк

Поддержку российскому рынку акций на неделе могут оказать восстановление цены на нефть и ожидания дальнейших понижений ставок ФРС, говорится в обзоре Альфа-банка.

"В случае восстановления цен на нефть до отметки выше $60/барр. (Brent) на фоне премии за геополитическую напряженность мы можем ожидать позитивной динамики акций LKOD и ROSN, - прогнозируют эксперты банка. - В центре внимания инвесторов остаются акции GAZP на фоне ожиданий более высокого коэффициента дивидендных выплат и роста цен на газ".

В секторе металлов и горной добычи аналитики Альфа-банка ожидают роста цен на золото, так как во вторник после продолжительных выходных возобновил работу китайский рынок. Шанхайская биржа золота может поддержать торговую активность и восстановить цены на золото до диапазона $1 550-1 600/унцию, что станет катализаторов роста акций POLY и PLZL.

"Компания АЛРОСА 10 октября представит свои операционные результаты за сентябрь; мы ожидаем, что компания представит сильные показатели, - указывают эксперты Альфа-банка. - У интегрированных производителей стали (NLMK, SVST, EVR) текущие уровни котировок могут быть привлекательны для входа в эти бумаги -мы считаем, что цены на сталь достигли дна, тогда как цены на коксующийся уголь и железную руду ($90/тонн, CFR) начинают восстанавливаться. Инвестиционная привлекательность акций RUAL/ENPL остается под давлением снижения цен на алюминий".

Также эксперты Альфа-банка обращают внимание на интерес инвесторов к бумагам VTBR и YNDX. "MGNT остается нашей топ-акцией в секторе розничной торговли; мы ожидаем увеличение потенциала роста акций MAIL. Поскольку цены на удобрения не показывают признаков восстановления, бумаги PHOR, судя по всему, будут отставать от рынка", - отмечают специалисты банка.