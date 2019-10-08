Пока рубль, скорее всего, не выйдет из диапазона 64,50 - 66,00 за доллар - Оргбанк

Рынки продолжают оставаться в состоянии неопределенности дальнейших перспектив, говорится в комментарии шеф-дилера Оргбанка Александра Королёва. Будущее мировой экономики вызывает беспокойство у многих аналитиков, что заставляет игроков уходить из рискованных активов. И, прежде всего, от этого страдают валюты развивающихся рынков, подчеркивает эксперт.

"Исходя из текущей ситуации, когда российская экономика не сильно связана с мировой, а высокие цены на нефть поддерживают достаточно высокий профицит платежного баланса, рубль чувствует себя гораздо уверенней своих сотоварищей, - комментирует Александр Королёв. - Наиболее уязвимыми оказались валюты ряда восточноевропейских и южноамериканских стран".

Нынешнее беспокойство связано, по мнению эксперта Оргбанка, с развязанной США торговой войной с Китаем, которая только набирает силу, и исход которой непредсказуем. Интрига заключается в том, что на это накладывается досрочно начавшаяся предвыборная президентская гонка в США. В этих условиях Трамп вынужден активизировать усилия на внешнеполитической арене, а китайская сторона в свойственной ей манере будет всячески оттягивать полноценную договоренность.

"Наибольшую опасность для российской валюты представляет, несомненно, нефтяной рынок, - уверен Александр Королёв. - И хотя российские финансовые власти уверяют в непоколебимость курса рубля вплоть до цены 40$/баррель, неприятности могут наступить раньше. Рублю придется снова привязаться к нефтяным котировкам при приближении их к 50-долларовой отметке. А такой вариант вполне вероятен, по крайне мере с технической точки зрения. А пока рубль, скорее всего, не выйдет из диапазона 64,50 - 66,00 за американскую валюту, тем более, что мы приближаемся к очередному налоговому периоду, отличающемуся от последних повышенной нагрузкой на российских налогоплательщиков".