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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль остается уязвимым на фоне сохранения неопределенности по торговым переговорам между США и КНР - "Нордеа Банк"
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08 октября 2019 года 11:53
Рубль остается уязвимым на фоне сохранения неопределенности по торговым переговорам между США и КНР - "Нордеа Банк"
Во вторник наблюдается повышенный аппетит к рисковым активам, в результате чего рубль пытается восстановить более комфортные уровни в основных валютных парах, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Финансовые рынки пока не отреагировали на сообщения о том, что США включили 8 китайских технологических компаний в черный список, однако, на взгляд аналитиков банка, такое решение американской стороны создает негативный фон для предстоящих торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. "В этих условиях мы сохраняем свой взгляд на то, что риски дальнейшей эскалации торговой войны в четверг являются повышенными, а значит, рублю вряд ли удастся закрепиться на текущих более комфортных уровнях. Отметим, что сохранение нефтяных котировок ниже психологически важной для рубля отметки ($60/bbl) также не позволит рублю активно восстанавливать свои позиции", - заключают эксперты "Нордеа Банка".
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08 октября 2019 года 18:57
Во вторник российский фондовый рынок возобновил снижение, чему способствовал негативный внешний фон сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Основным поводом к подобной динамике выступила ситуация на западных фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные... читать дальше
.08 октября 2019 года 17:54
Доллар имеет все шансы на возобновление роста на фоне сворачивания аппетитов к риску - "ВТБ Капитал Форекс"
Доллар имеет все шансы на рост против большинства валют, поскольку глобальное сворачивание аппетитов к риску будет играть ему на пользу как валюте-убежищу (исключение составляет только японская иена, которая является еще более "защитной" валютой), говорится в комментарии начальника аналитического... читать дальше
.08 октября 2019 года 15:58
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Regeneron Pharmaceuticals, Inc.: покупка от текущих уровней: $283,81; целевой уровень: $306,5; стоп-лосс: $270,5; ожидаемая доходность: +8%; временной горизонт... читать дальше
.08 октября 2019 года 14:40
На развивающихся рынках сейчас слишком рано уходить в акции: сперва мы должны увидеть серьезный поворот в деловом цикле, то есть заметное количественное смягчение в США, отмечается в комментарии Julius Baer. "Таким образом, мы предпочитаем инструменты с фиксированным доходом, которые дают... читать дальше
.08 октября 2019 года 14:15
Вероятность "мягкого" Brexit или отказа Великобритании от выхода из ЕС составляет около 75%, что было бы благоприятным сценарием для рынков, говорится в комментарии Julius Baer. Но подобный сценарий, по мнению аналитиков, никого не волнует, поскольку игроки опасаются именно оставшихся 25%,... читать дальше
.08 октября 2019 года 13:38
Инвесторы в инструменты с фиксированным доходом находятся в сложном положении, говорится в комментарии Julius Baer. Сейчас сложилась беспрецедентная ситуация, в которой выбор активов довольно ограничен, если речь идет о реальном росте и реальной прибыли. Таким образом, тем инвесторам, которые... читать дальше
.08 октября 2019 года 10:45
Нефть Brent подрастает в преддверии переговоров США и КНР по торговле, которые пройдут 10-11 октября, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Сюрприза мы не ждем, но надежды на позитивный тон переговоров будут способствовать подъему нефти к верхней границе диапазона 58-61 долл./барр.", - отмечает... читать дальше
.08 октября 2019 года 10:39
До появления новой существенной информации потенциал роста Brent ограничен отметкой $60 за баррель - БКС
До появления новой существенной информации потенциал роста Brent ограничен отметкой $60 за баррель. В дальнейшем цены на нефть могут как восстановиться, так и обновить локальные минимумы в районе $56 за баррель, сообщается в комментарии "БКС Брокер". Участники нефтяного рынка проявляют... читать дальше
.08 октября 2019 года 09:37
Американские фондовые индексы по итогам торгов в понедельник снизились. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник поднимаются. Цены на нефть повышаются на азиатских торгах во вторник. читать дальше
.08 октября 2019 года 09:10
Цены на нефть продолжают рост, предпосылки для которого отмечались ранее. К ним добавился рост протестных настроений в добывающих странах. В Ираке продолжаются волнения, что уже нашло отражение в объемах добычи. Уровень $60 за баррель остается главным ориентиром для покупателей, вчера закрепиться... читать дальше
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