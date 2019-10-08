.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Ренессанс Капитал поднял рейтинг акций Polymetal до "покупать" после переоценки сектора
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
08 октября 2019 года 11:30
Ренессанс Капитал поднял рейтинг акций Polymetal до "покупать" после переоценки сектора
(добавлены 6-й абзац и таблица) Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены анализируемых компаний сегмента драгметаллов с учетом новых, более оптимистичных прогнозов цен для этой группы металлов, сообщается в обзоре ИК. По итогам переоценки рекомендация (рейтинг) для акций Polymetal (MOEX: POLY) была повышена с "держать" до "покупать". Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками ИК, была повышена с 9,4 фунта стерлингов до 13,1 фунта стерлингов за штуку. Текущая стоимость акций Polymetal составляет 11,4 фунта стерлингов за штуку. Кроме того, в обзоре говорится, что для депозитарных расписок "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) и акций ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) была подтверждена рекомендация "покупать". Как следует из отчета, аналитики повысили свои прогнозы цен на золото, серебро и металлы платиновой группы на 2020 год в среднем на 15%, а ожидания в долгосрочной перспективе на 12% для золота (до $1400 за унцию), на 12% для серебра (до $20 за унцию) и на 6% для металлов платиновой группы (до $1198 за унцию). Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США): Прогнозная цена Норникель - 35 (текущая цена - 24,75), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Полюс (для акций, цены в рублях) - 9300 (текущая цена - 7513,5), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Polymetal (для акций, цены в фунтах стерлингов) - 13,1 (текущая цена - 11,44), рекомендация - покупать.
.
Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК, Полюс, Polymetal Int
.
08 октября 2019 года 18:57
Во вторник российский фондовый рынок возобновил снижение, чему способствовал негативный внешний фон сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Основным поводом к подобной динамике выступила ситуация на западных фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные... читать дальше
.08 октября 2019 года 17:54
Доллар имеет все шансы на возобновление роста на фоне сворачивания аппетитов к риску - "ВТБ Капитал Форекс"
Доллар имеет все шансы на рост против большинства валют, поскольку глобальное сворачивание аппетитов к риску будет играть ему на пользу как валюте-убежищу (исключение составляет только японская иена, которая является еще более "защитной" валютой), говорится в комментарии начальника аналитического... читать дальше
.08 октября 2019 года 15:58
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Regeneron Pharmaceuticals, Inc.: покупка от текущих уровней: $283,81; целевой уровень: $306,5; стоп-лосс: $270,5; ожидаемая доходность: +8%; временной горизонт... читать дальше
.08 октября 2019 года 14:40
На развивающихся рынках сейчас слишком рано уходить в акции: сперва мы должны увидеть серьезный поворот в деловом цикле, то есть заметное количественное смягчение в США, отмечается в комментарии Julius Baer. "Таким образом, мы предпочитаем инструменты с фиксированным доходом, которые дают... читать дальше
.08 октября 2019 года 14:15
Вероятность "мягкого" Brexit или отказа Великобритании от выхода из ЕС составляет около 75%, что было бы благоприятным сценарием для рынков, говорится в комментарии Julius Baer. Но подобный сценарий, по мнению аналитиков, никого не волнует, поскольку игроки опасаются именно оставшихся 25%,... читать дальше
.08 октября 2019 года 13:38
Инвесторы в инструменты с фиксированным доходом находятся в сложном положении, говорится в комментарии Julius Baer. Сейчас сложилась беспрецедентная ситуация, в которой выбор активов довольно ограничен, если речь идет о реальном росте и реальной прибыли. Таким образом, тем инвесторам, которые... читать дальше
.08 октября 2019 года 10:45
Нефть Brent подрастает в преддверии переговоров США и КНР по торговле, которые пройдут 10-11 октября, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Сюрприза мы не ждем, но надежды на позитивный тон переговоров будут способствовать подъему нефти к верхней границе диапазона 58-61 долл./барр.", - отмечает... читать дальше
.08 октября 2019 года 10:39
До появления новой существенной информации потенциал роста Brent ограничен отметкой $60 за баррель - БКС
До появления новой существенной информации потенциал роста Brent ограничен отметкой $60 за баррель. В дальнейшем цены на нефть могут как восстановиться, так и обновить локальные минимумы в районе $56 за баррель, сообщается в комментарии "БКС Брокер". Участники нефтяного рынка проявляют... читать дальше
.08 октября 2019 года 09:37
Американские фондовые индексы по итогам торгов в понедельник снизились. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник поднимаются. Цены на нефть повышаются на азиатских торгах во вторник. читать дальше
.08 октября 2019 года 09:10
Цены на нефть продолжают рост, предпосылки для которого отмечались ранее. К ним добавился рост протестных настроений в добывающих странах. В Ираке продолжаются волнения, что уже нашло отражение в объемах добычи. Уровень $60 за баррель остается главным ориентиром для покупателей, вчера закрепиться... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.