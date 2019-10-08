Ренессанс Капитал поднял рейтинг акций Polymetal до "покупать" после переоценки сектора

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Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены анализируемых компаний сегмента драгметаллов с учетом новых, более оптимистичных прогнозов цен для этой группы металлов, сообщается в обзоре ИК.

По итогам переоценки рекомендация (рейтинг) для акций Polymetal (MOEX: POLY) была повышена с "держать" до "покупать".

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками ИК, была повышена с 9,4 фунта стерлингов до 13,1 фунта стерлингов за штуку.

Текущая стоимость акций Polymetal составляет 11,4 фунта стерлингов за штуку.

Кроме того, в обзоре говорится, что для депозитарных расписок "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) и акций ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) была подтверждена рекомендация "покупать".

Как следует из отчета, аналитики повысили свои прогнозы цен на золото, серебро и металлы платиновой группы на 2020 год в среднем на 15%, а ожидания в долгосрочной перспективе на 12% для золота (до $1400 за унцию), на 12% для серебра (до $20 за унцию) и на 6% для металлов платиновой группы (до $1198 за унцию).

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Норникель - 35 (текущая цена - 24,75), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Полюс (для акций, цены в рублях) - 9300 (текущая цена - 7513,5), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Polymetal (для акций, цены в фунтах стерлингов) - 13,1 (текущая цена - 11,44), рекомендация - покупать.