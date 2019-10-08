Рубль вряд ли сможет вырваться из диапазона 64,7-65,2 против доллара и 70,8-71,3 против евро - Росбанк

Сохраняющийся спрос на российские активы едва ли позволит рублю вырваться из диапазона 64,7-65,2 против доллара и 70,8-71,3 против евро, говорится в комментарии Росбанка.

Российский рубль начал неделю с ослабления позиций, следуя за общим пессимизмом на мировых рынках. Тем не менее, заданный тренд на ослабление нельзя назвать устойчивым. Во вторник утром внимание переключилось на грядущие в конце недели переговоры между США и КНР и на развивающиеся рынки вернулась волна позитива. Утренние торги начались с укрепления позиций рубля.

"Мы ожидаем, что внешняя волатильность продолжит поддерживать режим моментального переключения стороны движения без определенного тренда. Однако сохраняющийся спрос на российские активы едва ли позволит рублю вырваться из диапазона 64,7-65,2 против доллара и 70,8-71,3 против евро", - отмечают аналитики Росбанка.