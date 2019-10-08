Надежды на позитивный тон переговоров США и КНР способствуют подъему нефти - Промсвязьбанк

Нефть Brent подрастает в преддверии переговоров США и КНР по торговле, которые пройдут 10-11 октября, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. "Сюрприза мы не ждем, но надежды на позитивный тон переговоров будут способствовать подъему нефти к верхней границе диапазона 58-61 долл./барр.", - отмечает аналитик банка Екатерина Крылова.