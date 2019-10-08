Индекс МосБиржи предпримет попытки к умеренному росту - Промсвязьбанк

Индекс МосБиржи заручившись поддержкой со стороны нефти и умеренным оптимизмом внешних площадок в понедельник смог уверенно подрасти, вернувшись выше отметки 2700 пунктов. Во вторник благодаря ценам на нефть и некоторому оживлению на глобальных рынках при неплохой динамике азиатских площадок индекс МосБиржи предпримет попытки к умеренному росту. Если внешний фон не ухудшится, актуальным можно считать движение в середине-верхней половине диапазона 2700-2740 пунктов, считает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.