Тупик, в котором оказались Великобритания и ЕС в связи с Brexit, продолжается - Альфа-банк

Тупик, в котором оказались Великобритания и ЕС в связи с Brexit, продолжается; премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает заключить сделку, так как ее срок (19 октября) приближается (накануне (17-18 октября пройдет саммит ЕС), сообщается в обзоре Альфа-банка.

"Таким образом, у обеих сторон остается меньше недели, чтобы согласовать план Brexit, - подчеркивают аналитики банка. - Сейчас есть надежды на то, что соглашение все же будет достигнуто. Команда Джонсона представила предложения по организации таможенного контроля по обе стороны от границы Ирландии. И хотя реакция со стороны ЕС была весьма прохладной, все же есть надежды на то, что Брюссель готов пересмотреть условия сделки, согласованной с Терезой Мей. Мы считаем, что ЕС готов к компромиссу и соглашение будет достигнуто, так как дальнейшая отсрочка только усилит неопределенность".