Цена Brent на текущей неделе может вернуться на уровень $60/барр. - Альфа-банк

Цена Brent уже на этой неделе может вернуться на уровень $60/барр., говорится в обзоре Альфа-банка. В более долгосрочной перспективе ОПЕК с целью сбалансировать нефтяной рынок может распространить ограничения по добыче на 2020 г.

"Рынок нефти больше не опасается рисков, связанных с предложением нефти, и сосредоточил внимание на макроэкономической ситуации и спросе, - комментируют эксперты Альфа-банка.- Хотя усиление рисков рецессии сдерживает потенциал роста цен на нефть, низкие объемы незадействованных мощностей, потенциальное возобновление атак на Ближнем Востоке и возможное увеличение снижения запасов указывают на то, что цены на нефть в краткосрочной перспективе вырастут".