Рублевый долговой рынок продолжает выглядеть привлекательно - Sberbank Asset Management

Рублевый долговой рынок продолжает выглядеть привлекательным благодаря высоким реальным ставкам, замедлению инфляции и вероятному очередному снижению ключевой ставки ЦБ в этом году, говорится в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Рената Малина.

На рублевом рынке после нескольких недель бокового движения снова наблюдался рост котировок на фоне выхода хороших месячных данных по инфляции: согласно Росстату, рост цен замедлился до 4% год к году (таким образом, показатель инфляции снизился до таргета ЦБ).

"Кривая ОФЗ опустилась на 7-15 б.п., что отражает рост ожиданий снижения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России. Индексы государственных и корпоративных облигаций МосБиржи выросли на 0,2%. Активность на первичном рынке корпоративных облигаций остается умеренно низкой - участники рынка ожидают действий ЦБ на заседании 25 октября", - отмечает Ренат Малин.