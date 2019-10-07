Подтверждаем наш краткосрочный целевой диапазон котировок российской валюты - 64,5-65,5 рубля за доллар - Sberbank Asset Management

Рубль на прошлой неделе отстал от остальных валют развивающихся рынков, говорится в комментарии руководителя отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Sberbank Asset Management Рената Малина. Индекс EMCI вырос на 0,7%, рубль не изменился по итогам недели, что, в частности, объяснялось продолжающимся снижением котировок нефти на фоне восстановления добычи Саудовской Аравией. В текущих условиях эксперт подтверждает краткосрочный целевой диапазон котировок российской валюты - 64,5-65,5 рубля за доллар.

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