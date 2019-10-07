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07 октября 2019 года 17:43
Новый этап торговых переговоров США и Китая может принести временное перемирие - Julius Baer
Китайские биржи откроются во вторник после недельного перерыва в связи с празднованием 70-летия образования КНР, сообщается в комментарии аналитика фондового рынка Julius Baer Келли Чиа. После периода повышенной волатильности китайских акций все внимание будет приковано к встрече внешнеторговых представителей США и КНР 10 октября. В последнее время появлялось много разнородных сообщений о возможных итогах переговоров. Их общая позиция заключается в том, что Пекин предложит ограниченное "перемирие", которое не будет включать такие важные пункты, как реформа китайской промышленности или субсидии государственным предприятиям, отмечает эксперт Julius Baer. Недавние обсуждения были сосредоточены на трехэтапном процессе, при котором Китай сначала увеличит импорт сельскохозяйственных товаров и энергоносителей из США, а затем выполнит обязательства в области интеллектуальной собственности, после чего Вашингтон частично отменит пошлины на китайские товары. Тем не менее, основным направлением работы Дональда Трампа остается подписание "всеобъемлющего" соглашения. Примут ли Соединенные Штаты условия поэтапного соглашения, пока остается под вопросом.
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