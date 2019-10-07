Предпочтение отдаем российским акциям - УК "Альфа-Капитал"

Предпочтение российским акциям, которые по-прежнему стоят дешево в целом, и где есть множество идей в отдельных секторах и компаниях, говорится в комментарии УК "Альфа-Капитал".

Прошедшая неделя оказалась очень хорошей для рынков акций. Индекс S&P500, несмотря на рост ожиданий повышения ставки ФРС в декабре, обновил исторический максимум, превысив отметку 2500 пунктов. EuroSTOXX на фоне хорошей статистики по занятости и промышленному производству еврозоны вырос на 1,4%. Индекс MSCI развивающихся рынков прибавил за неделю 1,1% и едва не достиг 5-летнего максимума. Российский индекс ММВБ вырос на 0,7% за неделю.

Отчасти рост рынков акций обусловлен снижением оценки глобальных рисков, ранее толкавших вверх цены защитных активов, в первую очередь казначейских облигаций и драгоценных металлов. Но после того как неожиданно легко разрешилась маячившая проблема потолка госдолга США, стихли ураганы, а Совет Безопасности ООН единогласно одобрил пакет санкций в отношении Северной Кореи, спрос на рисковые активы вернулся. Но, естественно, уйдя из защитных, что привело к снижению цен на золото и росту доходности казначейских облигаций США.

"Мы отдаем предпочтение российским акциям, которые по-прежнему стоят дешево в целом, и где мы видим множество идей в отдельных секторах и компаниях. Причем в российский рынок акций снова стали верить иностранные инвесторы, на фоне чистого оттока в 555 млн долл. с начала года за последний месяц фиксировался чистый приток в размере 82 млн долл. При этом стоит отметить, что эти цифры не учитывают все движения средств и их следует рассматривать лишь как индикаторы направления. И оно изменилось в лучшую сторону", - указывает аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова.