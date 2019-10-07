Атон поднял оценку GDR Полюса и акций Polymetal с учетом нового прогноза цены золота, рейтинги прежние

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) и акций Polymetal (MOEX: POLY) с учетом нового, более высокого прогноза цен на золото, сообщается в обзоре аналитика ИК Андрея Лобазова.

Рейтинги для этих бумаг остались без изменения: "выше рынка" для GDR "Полюса" и "нейтрально" для акций Polymetal.

Модель оценки "Полюса" Лобазов пересмотрел с учетом финансовых и операционных результатов компании за первую половину 2019 года, а также пересмотренного более высокого прогноза цен на золото. "GDR "Полюса" взлетели на 50% с мая, и согласно нашей модели, в них уже заложена цена на золото $1500 за унцию. Следовательно, наш потенциал для роста исходит в основном из оптимистичных ожиданий цен на золото ($1650 за унцию в 2021 году)", - пишет эксперт.

Нейтральная позиция аналитика ИК в отношении Polymetal была обусловлена главным образом 41%-ной оценочной премией к мировым производителям средней капитализации. "Мы считаем, что наш рейтинг был верным при стабильной ситуации на рынке. Однако ралли в ценах на золото и серебро неизбежно заставило акции Polymetal подорожать вслед за сектором, несмотря на ограниченную оценку", - подчеркивает он.

"Мы считаем, что текущая макроэкономическая и геополитическая среда идеально подходит для золота как для защитного инструмента, и что спрос со стороны центральных банков и ETF будет продолжать расти. Мы сохраняем оптимизм в отношении золота и повышаем наш прогноз цен на 2020 год с $1400 до $1600 за унцию и на 2021 год с $1400 до $1650 за унцию", - говорится в обзоре.

Кроме того, растет спрос на золото со стороны центральных банков, который играет критически важную роль в мировом потреблении данного драгметалла. "Мировые запасы золота росли с момента последнего мирового финансового кризиса - с 2008 года они увеличились на 15%. Россия в этом плане оказалась одним из лидеров, нарастив свои запасы почти в 5 раз - до $100 млрд (20% своих резервов), стремясь уйти от чрезмерной зависимости от казначейских облигаций США. Центральный банк Китая наращивает свои золотые резервы ежемесячно, начиная с декабря 2018 года", - говорится в обзоре.

В то же время Лобазов видит некоторые тормозящие факторы для прогнозов цен на золото, связанные с ювелирном сегментом, на который приходится 50% мирового спроса на металл.

"Спрос со стороны ювелирной отрасли очень эластичен - он замедляется, когда цены на золото растут, так как потребители обычно покупают более дешевые ювелирные изделия, рассчитывая на ту сумму денег, которую они изначально были готовы потратить. Кроме того, опасения по поводу перспектив экономического роста заставляют людей покупать меньше предметов роскоши, которыми и являются золотые украшения", - считает он.

Между тем Лобазов отмечает, что оптимистичный настрой рынка в целом в отношении желтого металла является тревожным сигналом, поскольку такие популярные идеи часто оказываются ошибочными. "А что может пойти не так? Например, США и Китай могут подписать мирное соглашение о торговле, что приведет к режиму risk-on на мировых рынках. Или ФРС может отказаться от снижения ставок, игнорируя призыв Дональда Трампа к ослаблению доллара и отрицательным ставкам", - пишет он.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах):

Прогнозная цена Полюс - 70,00 (прогнозная цена - 58,40), рейтинг - выше рынка;

Прогнозная цена Polymetal (акции, цена в фунтах стерлингов) - 12,38 (текущая цена 11,40), рейтинг - нейтрально.