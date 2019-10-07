.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Атон поднял оценку GDR Полюса и акций Polymetal с учетом нового прогноза цены золота, рейтинги прежние
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
07 октября 2019 года 16:40
Атон поднял оценку GDR Полюса и акций Polymetal с учетом нового прогноза цены золота, рейтинги прежние
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) и акций Polymetal (MOEX: POLY) с учетом нового, более высокого прогноза цен на золото, сообщается в обзоре аналитика ИК Андрея Лобазова. Рейтинги для этих бумаг остались без изменения: "выше рынка" для GDR "Полюса" и "нейтрально" для акций Polymetal. Модель оценки "Полюса" Лобазов пересмотрел с учетом финансовых и операционных результатов компании за первую половину 2019 года, а также пересмотренного более высокого прогноза цен на золото. "GDR "Полюса" взлетели на 50% с мая, и согласно нашей модели, в них уже заложена цена на золото $1500 за унцию. Следовательно, наш потенциал для роста исходит в основном из оптимистичных ожиданий цен на золото ($1650 за унцию в 2021 году)", - пишет эксперт. Нейтральная позиция аналитика ИК в отношении Polymetal была обусловлена главным образом 41%-ной оценочной премией к мировым производителям средней капитализации. "Мы считаем, что наш рейтинг был верным при стабильной ситуации на рынке. Однако ралли в ценах на золото и серебро неизбежно заставило акции Polymetal подорожать вслед за сектором, несмотря на ограниченную оценку", - подчеркивает он. "Мы считаем, что текущая макроэкономическая и геополитическая среда идеально подходит для золота как для защитного инструмента, и что спрос со стороны центральных банков и ETF будет продолжать расти. Мы сохраняем оптимизм в отношении золота и повышаем наш прогноз цен на 2020 год с $1400 до $1600 за унцию и на 2021 год с $1400 до $1650 за унцию", - говорится в обзоре. Кроме того, растет спрос на золото со стороны центральных банков, который играет критически важную роль в мировом потреблении данного драгметалла. "Мировые запасы золота росли с момента последнего мирового финансового кризиса - с 2008 года они увеличились на 15%. Россия в этом плане оказалась одним из лидеров, нарастив свои запасы почти в 5 раз - до $100 млрд (20% своих резервов), стремясь уйти от чрезмерной зависимости от казначейских облигаций США. Центральный банк Китая наращивает свои золотые резервы ежемесячно, начиная с декабря 2018 года", - говорится в обзоре. В то же время Лобазов видит некоторые тормозящие факторы для прогнозов цен на золото, связанные с ювелирном сегментом, на который приходится 50% мирового спроса на металл. "Спрос со стороны ювелирной отрасли очень эластичен - он замедляется, когда цены на золото растут, так как потребители обычно покупают более дешевые ювелирные изделия, рассчитывая на ту сумму денег, которую они изначально были готовы потратить. Кроме того, опасения по поводу перспектив экономического роста заставляют людей покупать меньше предметов роскоши, которыми и являются золотые украшения", - считает он. Между тем Лобазов отмечает, что оптимистичный настрой рынка в целом в отношении желтого металла является тревожным сигналом, поскольку такие популярные идеи часто оказываются ошибочными. "А что может пойти не так? Например, США и Китай могут подписать мирное соглашение о торговле, что приведет к режиму risk-on на мировых рынках. Или ФРС может отказаться от снижения ставок, игнорируя призыв Дональда Трампа к ослаблению доллара и отрицательным ставкам", - пишет он. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах): Прогнозная цена Полюс - 70,00 (прогнозная цена - 58,40), рейтинг - выше рынка; Прогнозная цена Polymetal (акции, цена в фунтах стерлингов) - 12,38 (текущая цена 11,40), рейтинг - нейтрально.
.
Компании упоминаемые в новости: Полюс, Polymetal Int
.
07 октября 2019 года 18:54
Тупик, в котором оказались Великобритания и ЕС в связи с Brexit, продолжается; премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает заключить сделку, так как ее срок (19 октября) приближается (накануне (17-18 октября пройдет саммит ЕС), сообщается в обзоре Альфа-банка. "Таким образом, у... читать дальше
.07 октября 2019 года 18:47
Цена Brent уже на этой неделе может вернуться на уровень $60/барр., говорится в обзоре Альфа-банка. В более долгосрочной перспективе ОПЕК с целью сбалансировать нефтяной рынок может распространить ограничения по добыче на 2020 г. "Рынок нефти больше не опасается рисков, связанных с предложением... читать дальше
.07 октября 2019 года 17:43
Китайские биржи откроются во вторник после недельного перерыва в связи с празднованием 70-летия образования КНР, сообщается в комментарии аналитика фондового рынка Julius Baer Келли Чиа. После периода повышенной волатильности китайских акций все внимание будет приковано к встрече внешнеторговых... читать дальше
.07 октября 2019 года 15:22
Аналитики Атона рассматривают в своем обзоре преимущества и недостатки различных способов инвестирования в металлы платиновой группы (физический металл (слитки), биржевые инвестиционные фонды на золото, биржевые инвестиционные фонды на акции производителей золота, акции производителей золота,... читать дальше
.07 октября 2019 года 12:52
Рубль начинает неделю на уровнях близких к 64,8, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Индекс доллара на прошлой неделе отступил от курса движения к отметке 100 пунктов, американская валюта продемонстрировала ослабление к другим валютам. На взгляд эксперта,... читать дальше
.07 октября 2019 года 11:49
Ключевым событием этой недели должны стать американо-китайские торговые переговоры, в рамках которых вице-премьер Китая Лю Хэ посетит Соединенные Штаты, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Среди других важных событий – публикация протоколов последних заседаний FOMC и ЕЦБ, а также данных по... читать дальше
.07 октября 2019 года 10:36
Надежды на позитивный сдвиг в переговорах США и КНР удержат нефть от еще большего снижения, в ближайшие дни уровень 58-61 долл./барр. может быть удержан, полагает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. "Нефть продолжает оставаться под давлением на фоне сохраняющихся опасений по... читать дальше
.07 октября 2019 года 09:42
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу. Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах в понедельник. Цены на нефть колеблются между ростом и снижением на торгах в понедельник. читать дальше
.07 октября 2019 года 09:30
Нефть так и не смогла уйти выше важной отметки в 58,5 доллара за баррель, пробой вверх которой мог бы открыть дорогу на рост выше 60 долларов. Пятничная статистика от Baker Hughes показала очередной снижение активных буровых установок в США (на 3 штуки до 710). Таким образом, начатый с января... читать дальше
.07 октября 2019 года 09:10
Цены на нефть в пятницу прибавляли вместе с основными фондовыми индексами на снижении рисков замедления мировой экономики, однако в понедельник вновь перешли к снижению. Среднесрочные перспективы сырья остаются слабыми, но общий уровень запасов за последнее время снизился до комфортного уровня,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.