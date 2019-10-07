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07 октября 2019 года 16:06
Говорить о зарождении сильного движения в рубле пока нельзя - "Открытие Брокер"
В первой половине месяца спрос на рубли снижается, что часто приводит к небольшому ослаблению курса. Говорить о зарождении сильного движения пока нельзя, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Рубль с первых минут торгов понедельника взял курс на ослабление. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3830 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,14%, недельная - также до 7,14%, а месячная осталась на уровне 7,13%. В голландском Rabobank обнаружили "мёртвый крест" на графике рубля, что сподвигло аналитиков банка к ожиданиям ослабления российской валюты до 68 за доллар в ближайшие недели. Однако кроме технических сигналов оснований для таких ожиданий пока нет. В первой половине месяца спрос на рубли снижается, что часто приводит к небольшому ослаблению курса. Говорить о зарождении сильного движения пока нельзя. В конце недели могут появиться позитивные новости с переговоров США и КНР по торговым вопросам, что должно работать на повышение "аппетитов" к риску, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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07 октября 2019 года 18:54
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