Говорить о зарождении сильного движения в рубле пока нельзя - "Открытие Брокер"

В первой половине месяца спрос на рубли снижается, что часто приводит к небольшому ослаблению курса. Говорить о зарождении сильного движения пока нельзя, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль с первых минут торгов понедельника взял курс на ослабление. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3830 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,14%, недельная - также до 7,14%, а месячная осталась на уровне 7,13%. В голландском Rabobank обнаружили "мёртвый крест" на графике рубля, что сподвигло аналитиков банка к ожиданиям ослабления российской валюты до 68 за доллар в ближайшие недели. Однако кроме технических сигналов оснований для таких ожиданий пока нет. В первой половине месяца спрос на рубли снижается, что часто приводит к небольшому ослаблению курса. Говорить о зарождении сильного движения пока нельзя. В конце недели могут появиться позитивные новости с переговоров США и КНР по торговым вопросам, что должно работать на повышение "аппетитов" к риску, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.