Текущее повышение рынка акций проходит в рамках коррекции - ИК "Велес Капитал"

Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии вышли в "плюс" и стремились к ближайшим сопротивлениям (2720 и 1320 пунктов). Обстановка для краткосрочных "быков" остается напряженной, а текущее повышение проходит в рамках коррекции, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. На мировых биржах инвесторы сконцентрированы на данных о состоянии национальных экономик, от которых зависят перспективы политики центральных банков, а также ждут сигналов в отношении торгового вопроса.