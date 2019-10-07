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07 октября 2019 года 14:48
Онлайн-торговля продовольственными товарами вырастет в 5-8 раз к 2025г - "ВТБ Капитал"
Онлайн-торговля продовольственными товарами в России вырастет в 5-8 раз к 2025 году, считают аналитики "ВТБ Капитала" Мария Колбина, Николай Ковалев и Александр Гнусарев, основываясь на своих оценках и индустриальных данных. "Наиболее перспективная ниша в онлайн-торговле, по нашему мнению, - продажа продовольственных товаров: ее объем может к 2025 году вырасти в 5-8 раз по сравнению с текущими 37 млрд рублей, а ее доля в общем обороте розничной торговли продуктами питания достигнет 1,3%. Для поддержания такого темпа роста требуются значительные инвестиции, которые позволят развивать инфраструктуру и продвигать услуги на рынке", - говорится в обзоре "ВТБ Капитала". Объем сегмента электронной коммерции в России в прошлом году составил 1,6 трлн рублей, что соответствует 4% всего оборота розничной торговли, тогда как в развивающихся странах этот показатель равен 10%, отмечают эксперты. По их мнению, доля онлайн-торговли продовольственными товарами, которая в 2018 году составила лишь 2%, будет повышаться. При этом платформы по доставке еды создают операционные риски для традиционных торговых сетей. "Сегмент формируется следующим образом: существующие магазины пересматривают подход к интернет-бизнесу; появляются новые сервисы быстрой доставки еды со своими фабриками-кухнями; и привлекаются к сотрудничеству независимые операторы, если традиционная сеть отказывается от самостоятельного развития интернет-бизнеса", - говорится в обзоре инвестбанка.
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