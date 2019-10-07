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07 октября 2019 года 14:24
Sberbank CIB снизил оценку акций РусАла на 9%, подтвердив рекомендацию "покупать"
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, понизил прогнозную стоимость акций "РусАла" (MOEX: RUAL) на 9% - до $0,52 за штуку, следует из аналитических материалов инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Мы понизили прогноз по EBITDA "РусАла" на 2019 и 2020 годы соответственно до $1,0 млрд и $0,9 млрд, так как не видим большого потенциала роста цен на алюминий со спотовых уровней в связи с замедлением мировой экономики, противостоянием США с Китаем и отсутствием поддержки со стороны себестоимости из-за снижения цен на сырье и ослабления юаня", - пишут эксперты инвестбанка. В то же время они отмечают, что хотя и видят риски для потенциала повышения стоимости алюминиевого бизнеса компании, увеличивающийся поток дивидендов от "Норильского никеля" (MOEX: GMKN), по мнению аналитиков, сможет поддержать цену акции "РусАла". По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "РусАла", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $0,6 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $0,4 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: РУСАЛ
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