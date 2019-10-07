ЦБ РФ не будет спешить с понижением ставки даже на фоне дезинфляция выше его прогноза - Райффайзенбанк

По данным Росстата, инфляция снизилась до 4% г./г. в сентябре, что соответствует оценке по недельным данным, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Эксперт банка Станислав Мурашов подчеркивает, что в основном это снижение было обеспечено за счет базовых компонент (0,2 п.п. из всего снижения в 0,3 п.п., с 4,3% г./г. до 4% г./г.).

"Снижение базовой инфляции – явный «запаздывающий» индикатор слабой экономической активности, что в т.ч. является весомым аргументом для продолжения смягчения политики ЦБ. Тем не менее, мы считаем, что регулятор не будет спешить, даже принимая во внимание тот факт, что текущая дезинфляция опережает его прогноз", - заключает аналитик Райффайзенбанка.