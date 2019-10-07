Рубль на текущей неделе будет находиться под давлением - Банк "Санкт-Петербург"

В понедельник утром рисковые активы находятся под давлением, валюты развивающихся стран, в частности, рубль, корректируются после существенного ослабления в пятницу, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". Рубль вместе с другими валютами развивающихся стран будет находиться под давлением на этой неделе и может стабилизироваться выше 65 руб./$, полагают эксперты банка.

"Данные по рынку труда производят двоякое впечатление, в них можно увидеть и повод для дальнейшего смягчения политики ФРС, и признаки перегрева на рынке труда, - комментируют аналитики банка "Санкт-Петербург". - При этом сформировавшиеся ожидания дальнейшего снижения ставки ФРС оказывают недостаточную поддержку спросу на риск со стороны глобальных инвесторов в условиях растущих опасений относительно итогов переговоров между США и Китаем".