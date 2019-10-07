ЦБ РФ и ФРС могут синхронизироваться в октябрьском снижении ставок - БКС

Рубль начинает неделю на уровнях близких к 64,8, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Индекс доллара на прошлой неделе отступил от курса движения к отметке 100 пунктов, американская валюта продемонстрировала ослабление к другим валютам. На взгляд эксперта, основным драйвером данного движения стал факт того, что рыночные настроения не смогли устоять перед "слабостью" американских данных статистики - в данном случае речь идет о значительном снижение деловой активности в промышленности и сфере услуг. Более того, нервозность рынков может усилиться уже в ближайшие дни.

"Сразу заметим, что, хотя данные индексов PMI и привели к умеренному ослаблению доллара, однако о панике приближения рецессии и соответствующем спаде рынков сейчас говорить пока рано, - отмечает Антон Покатович. - Тем не менее, если данные о снижении деловой активности в американской промышленности были восприняты рынком с умеренным пессимизмом, то данные о снижении активности в сфере услуг могли стать для участников рынка более опасным сигналом. В определённой мере активность в сфере услуг является отражением состояния потребительского спроса в США".

В свою очередь, снижение деловой активности в услугах может, по мнению аналитика, указывать на то, что американский потребитель начинает испытывать на себе давление со стороны усилившихся проблем мирового роста. Американский потребитель является основной движущей силой американской экономики, следовательно, власти, включая монетарного регулятора, будут максимизировать усилия для нейтрализации любых угроз данному потребителю. "Другими словами, снижение индекса деловой активности в сфере услуг в США расценивается нами как весьма значительный сигнал в пользу роста вероятности снижения ставки ФРС на октябрьском заседании", - заключает Антон Покатович.

Эксперт "БКС Премьер" ожидает, что рынки в перспективе этой недели будут между "молотом и наковальней". С одной стороны, угрозы крупнейшей экономике мира усиливаются. Более того, настроения инвесторов в отношении нового раунда торговых переговоров снова омрачены- Китай отклоняется от "компромиссного" курса, исключая из набора обсуждаемых тем вопросы поддержки китайской промышленности. С другой стороны, в активизации монетарных стимулов остается все меньше сомнений. В перспективе ближайших дней мы можем наблюдать за выходом очередного набора "твиттерных" интервенций со стороны Трампа в адрес ФРС. В условиях продолжающегося обострения внутриполитического конфликта в Штатах, Трамп может в значительной мере увеличить давление на регулятор.

"На наш взгляд, фондовые площадки в США на неделе могут сохранить склонность к ослаблению, которое, тем не менее, будет активно выкупаться, не давая сформироваться более масштабной коррекции, - прогнозирует Антон Покатович. - Основным генератором рыночной волатильности будет являться как плоскость торговых переговоров, так и тема импичмента в США. В отношении движения курса российского рубля ожидаем, что валюта может снова продемонстрировать попытки умеренного укрепления. Также заметим, если ожидания рынка в ближайшее время "заложатся" на снижение ставки ФРС, это станет мощным драйвером для аналогичных действий российского ЦБ".

Ранее Антон Покатович отмечал, что видит достаточное количество места для снижения ключевой ставки в РФ как минимум еще один раз до конца 2019 года. "В этой связи полагаем, что вероятность снижения ставки ЦБ РФ на заседании в октябре в ближайшее время окажется на уровне, близком к 70% - в начале недели долговый рынок демонстрирует рост, что рассматривается нами как начало процесса адаптации к скорым монетарным смягчениям. От рубля в недельной перспективе ожидаем движения в диапазоне 64,3-65,8", - заключает эксперт "БКС Премьер".