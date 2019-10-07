Возможные сигналы, что ставка ЦБ РФ снизится в конце месяца, могут привести к более существенному сдвигу кривой ОФЗ вниз - Уралсиб

По мере приближения заседания ЦБ РФ участники рынка будут особенно внимательно следить за комментариями представителей регулятора, поскольку консенсуса относительно того, будет ли снижена ключевая ставка 25 октября, пока нет. Если появятся сигналы, что ставка может быть снижена в конце текущего месяца, то это может привести к более существенному сдвигу кривой ОФЗ вниз, сообщается в обзоре Уралсиба.

Благодаря пятнице кривая ОФЗ за неделю в целом немного сдвинулась вниз. В пятницу утром сложился благоприятный внешний фон и вернулся спрос на риск, транслировавшийся в покупки активов развивающихся стран. В результате торговый день в РФ начался с роста котировок ОФЗ и укрепления рубля. Оптимизм долговых инвесторов был поддержан комментарием зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, заявившей, что пространство для дальнейшего снижения ставки есть.

К тому же во второй половине дня были опубликованы сентябрьские данные по инфляции, которые показали, что в прошлом месяце ИПЦ снизился до 4% – это, напомним, является таргетом Центробанка по инфляции. Минэкономразвития допустило снижение инфляции вообще до 3,2% к концу года. Как следствие, короткие ОФЗ в пятницу подорожали примерно на 0,1 п.п., среднесрочные – на 0,2–0,3 п.п., а длинные – на 0,3–0,5 п.п. При этом хорошо проторговалась вся кривая, оборот был высоким, более 58 млрд руб. (из них 17 млрд руб. в

пятилетних ОФЗ 26222), и явно присутствовал интерес со стороны нерезидентов, что поддержало спрос и на рубль.

Кривая доходности ОФЗ в пятницу снизилась на 3–8 б.п., что и стало результатом за всю неделю в целом. Впрочем, глобально в сегменте госбумаг уже месяц нет четко сформировавшегося тренда, и кривая движется в диапазоне плюс/минус 5 б.п., предлагая максимально возможную доходность 7,2% годовых на дальнем конце.

"До важных для локального рынка долга событий, а именно до заседания ЦБ РФ, еще есть время. Однако по мере приближения заседания участники будут особенно внимательно следить за комментариями представителей регулятора, поскольку консенсуса относительно того, будет ли снижена ключевая ставка 25 октября, пока нет. Если появятся сигналы, что ставка может быть снижена в конце текущего месяца, то это может привести к более существенному сдвигу кривой ОФЗ вниз", - отмечают аналитики Уралсиба.