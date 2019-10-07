Переговоры по торговле США и Китая могут стать важным драйвером для евробондов, а также повлиять на риторику ФРС - Уралсиб

Суверенные еврооблигации РФ в конце прошлой недели восстановили потери, и положение кривой существенно не изменилось. Переговоры по торговле США и Китая могут стать важным драйвером для евробондов, а также повлиять на риторику ФРС, сообщается в обзоре Уралсиба.

В пятницу доходность UST10 вновь немного снизилась, до 1,52%, при этом спрос на рисковые активы начал постепенно восстанавливаться, что позволило российским бумагам несколько компенсировать отставание от динамики UST10 по итогам недели.

Котировки длинных выпусков выросли на 0,5–0,9 п.п., а среднесрочных – на 0,2–0,3 п.п. Спред RUSSIA’26 к RUSSIA’23 (YTM 2,4%) пока остается вблизи локального максимума – 83 б.п. По итогам недели большая часть евробондов немного подешевела, тогда как RUSSIA’47 (YTM 4,1%), напротив, прибавил 0,5 п.п., но в целом положение суверенной кривой существенно не изменилось.

На этой неделе должны состояться переговоры по торговле США и Китая. Этот фактор может стать важным драйвером для евробондов, а также повлиять на риторику ФРС, считают аналитики Уралсиба. При этом доходность UST10 и цены на нефть сейчас уже находятся вблизи уровней конца августа, которых они достигли после очередной эскалации конфликта