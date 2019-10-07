Нашими фаворитами остаются среднесрочные выпуски ОФЗ (5– 9 лет) - "ВТБ Капитал"

Согласно базовому сценарию макроэкономистов "ВТБ Капитала", в следующий раз ставка ЦБ будет снижена на 25 бп по итогам заседания в декабре (нежели чем в октябре), сообщается в обзоре инвестбанка. Основная причина – на сентябрьском заседании ЦБ лишь незначительно пересмотрел свой прогноз по инфляции, а на октябрьском заседании регулятор не будет публиковать новый прогноз. Тем не менее, по мнению экспертов инвестбанка, основным риском для базового сценария остается более быстрое снижение ставок ЦБ.

По оценкам аналитиков "ВТБ Капитала", в кривую ОФЗ уже в полном объеме заложено одно снижение ключевой ставки на 25 бп на среднесрочном горизонте, поскольку выпуски с дюрацией до 10 лет включительно предлагают доходность ниже 7%. "Нашими фаворитами на кривой остаются среднесрочные выпуски (5– 9 лет), поскольку наша количественная модель кривой ОФЗ указывает на то, что у них более высокий, чем у длинных ОФЗ, потенциал снижения доходностей во время текущего цикла смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ. На среднем отрезке кривой мы выделяем ОФЗ-26226 (YTM 6,82%) и ОФЗ-26207 (YTM 6,84%), которые, по нашим оценкам, выглядят на 2–3 бп дешевле по доходности относительно кривой ОФЗ", - указывают аналитики "ВТБ Капитала".