Ключевым событием этой недели должны стать американо-китайские торговые переговоры - "ВТБ Капитал"

Ключевым событием этой недели должны стать американо-китайские торговые переговоры, в рамках которых вице-премьер Китая Лю Хэ посетит Соединенные Штаты, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". Среди других важных событий – публикация протоколов последних заседаний FOMC и ЕЦБ, а также данных по инфляции цен производителей в США и промышленному производству в Германии. МВФ представит аналитические материалы к докладу о перспективах развития мировой экономики и, скорее всего, понизит прогноз роста мирового ВВП, отметив негативные риски для глобальной экономики.