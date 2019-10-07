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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  "Ренессанс Капитал" поднял оценку GDR "ФосАгро" на 20%, подтвердив рейтинг "покупать"
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07 октября 2019 года 09:00

"Ренессанс Капитал" поднял оценку GDR "ФосАгро" на 20%, подтвердив рейтинг "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" подняла оценку глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с $15 до $18 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Аналитики пересмотрели модель оценки "ФосАгро" по итогам Дня инвесторов, который компания провела в Лондоне в конце сентября.

"На нас произвела впечатление презентация компании, в которой была изложена ее стратегия на 2019-2025 годы. Включение обновленных прогнозов менеджмента "ФосАгро" привело к повышению нашей прогнозной цены для GDR компании на 20%", - говорится в обзоре.

Текущая стоимость GDR "ФосАгро" составляет порядка $12,7 за штуку.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    ФосАгро


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