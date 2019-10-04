БКС Глобал Маркетс понизил рекомендацию для GDR ТМК до "держать" и оценку в 1,8 раза

"БКС Глобал Маркетс" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК) с $7,5 до $4,2 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена аналитиками с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ТМК, основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет $4,98 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,22 за штуку.