На следующей неделе диапазон торговли по Brent составит 56,50-61,50 долл./баррель - PremЕx

Цена Brent восстановилась после роста до максимума $69,02 4-х месяцев, вызванного атаками дронов на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии. Сейчас, спустя две недели, сырье торгуется на прежних отметках до начала атаки - $58,20, говорится в обзоре PremЕx. Снижению котировок также способствовал отчет о запасах сырой нефти от EIA, который зафиксировал их рост до 3,1 млн барр. (прогноз 1,567 млн барр.) Аналитики также отмечают снижение геополитической напряженности в Персидском заливе.

Учитывая данные факторы, а также ожидание значимой статистики из США, эксперты PremЕx ожидают диапазон для торговли $56,50-61,50 на предстоящую неделю.