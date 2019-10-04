Sova Capital возобновила анализ Яндекса и Mail.ru с рекомендацией "покупать" для бумаг компаний

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital возобновила анализ интернет-компаний РФ - "Яндекса" (MOEX: YNDX) и Mail.ru, сообщается в обзоре аналитиков ИК Михаила Терентьева и Оксаны Мустяцы.

Для акций "Яндекса" и глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru экспертами была дана рекомендация "покупать".