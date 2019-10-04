Отчет по рынку труда в США может дать важные выводы относительно хозяйственных перспектив и реакции на них ФРС - "БКС"

В настоящее время экономику США поддерживают в форме рынки труда и жилья, говорится в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. Поэтому пятничный отчет по занятости за сентябрь будет показательным, он может дать важные выводы относительно хозяйственных перспектив и реакции на них ФРС, также рынки ждут выступления Пауэлла.

Слабая статистика по индексам деловой активности в США на фоне того, что о рецессии сейчас не говорит только ленивый, поставила ребром вопрос о снижении ставки ФРС на ближайшем заседании, указывается в комментарии эксперта. Индекс PMI, отражающий активность в секторе услуг экономики США, в сентябре составил 52,6 пункта по сравнению с 56,4 пункта месяцем ранее, свидетельствует обзор Института менеджеров по поставкам (ISM). Экономисты ожидали значение индекса на уровне 55,0 пункта.

После этого сразу два члена руководства Федрезерва дали понять, что готовы пойти на очередное снижение ставок, тем более, что сфера услуг для США, которые являются постиндустриальной экономикой, не менее важна, чем промышленный сектор. "Рынок очень нервный, и пока не очень понятно, что в конце концов перевесит в настроениях инвесторов - то ли депрессивные макроданные, то ли монетарные стимулы. Но заметно, что пока провалы рынка вниз выкупаются дешевой ликвидностью", - отмечает Сергей Суверов.