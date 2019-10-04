Считаем финансовые результаты ВТБ за 8М19 по МСФО нейтральными для акций банка - Альфа-банк

ВТБ представил финансовые результаты за 8М19 по МСФО, сообщается в обзоре Альфа-банка. Чистая прибыль выросла на 67% г/г в августе при ROAE 13,4%, хотя это было вызвано, по мнению аналитиков, главным образом скачком непрофильного дохода.

"Чистая процентная маржа оказалась слабой в августе, хотя, на наш взгляд, это стало следствием притока корпоративных депозитов, которые пока полностью не использованы, - отмечает эксперт Альфа-банка Евгений Кипнис. - Среди позитивных факторов – возобновление роста корпоративного кредитного портфеля в августе и гораздо более низкая в сравнении с ориентиром банка на 2019 г. стоимость риска за 8M19, благодаря чему банк сможет достичь свой годовой прогноз по чистой прибыли. Таким образом, мы считаем результаты НЕЙТРАЛЬНЫМИ для акций банка".