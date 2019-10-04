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04 октября 2019 года 11:39
Ожидаем увидеть рост интереса к ОФЗ ближе к заседанию Банка России 25 октября - Промсвязьбанк
Ожидается рост интереса к ОФЗ ближе к заседанию Банка России 25 октября, сценарий сохранения консолидации рынка на текущих уровнях является пока превалирующим, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Стабилизация внешних рынков в четверг не смогла вывести российский долговой рынок из "боковика", в котором он находится уже около месяца - доходность 5-летних госбумаг осталась на уровне до 6,78% годовых, 10-летних снизилась на 1 б.п. – до 7,01% годовых. Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что годовая инфляция в РФ в октябре уйдет ниже целевого значения в 4%, а по итогам 2019 года окажется "существенно" ниже этого показателя. На фоне продолжающейся замедляться инфляции Банку России будет трудно сдерживать ставку, ссылаясь на временный характер замедления роста цен. "На наш взгляд, ключевой угрозой для снижения ставки выступают внешние рынки, где последнее время наблюдался рост волатильности. Вместе с тем снижение аппетита к риску на фон слабых макроданных будет подталкивать ФРС и ЕЦБ на продолжение смягчения монетарной политики. Безлимитные аукционы ОФЗ также не оказывают давление на рынок – при плановом чистом размещении Минфином в размере всего 162 млрд руб. министерство будет сдерживать объемы удовлетворенных заявок. Ожидаем увидеть рост интереса к ОФЗ ближе к заседанию Банка России 25 октября; пока сценарий сохранения консолидации рынка на текущих уровнях является превалирующим", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.
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04 октября 2019 года 17:09
Цены на золото на ближайшей неделе будут консолидироваться в диапазоне 1460-1530 долл./унц. - Промсвязьбанк
Сохраняющаяся высокая волатильность цен на золото позволяет на ближайшую неделю ориентироваться на консолидацию в широком диапазоне в 1460-1530 долл./унц., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Если негативным факторам удастся возобладать, то цены предпримут попытку движения к его верхней границе,... читать дальше
.04 октября 2019 года 16:21
Цена Brent восстановилась после роста до максимума $69,02 4-х месяцев, вызванного атаками дронов на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии. Сейчас, спустя две недели, сырье торгуется на прежних отметках до начала атаки - $58,20, говорится в обзоре PremЕx. Снижению котировок также... читать дальше
.04 октября 2019 года 15:46
Эта неделя стала важным поворотным моментом: инвесторы начали закладывать в цены риски глобальной рецессии, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Данные индексов PMI, считающихся весьма точными и своевременными индикаторами экономической активности в мировой экономике, показывают дальнейшее... читать дальше
.04 октября 2019 года 14:00
Отчет по рынку труда в США может дать важные выводы относительно хозяйственных перспектив и реакции на них ФРС - "БКС"
В настоящее время экономику США поддерживают в форме рынки труда и жилья, говорится в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. Поэтому пятничный отчет по занятости за сентябрь будет показательным, он может дать важные выводы относительно хозяйственных перспектив и реакции на... читать дальше
.04 октября 2019 года 12:11
Нефтяные котировки завершают неделю на уровнях ниже $60/bbl, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Публикация слабых данных по экономической активности в США усилила опасения относительно замедления глобальной экономики, что, в свою очередь, повысило неопределенность в отношении спроса на... читать дальше
.04 октября 2019 года 11:11
Нефть плавно восстанавливает утраченные позиции, но на особо сильное движение перед выходными не стоит рассчитывать. На следующей неделе ключевой темой будет встреча США и КНР, обсуждение торговых вопросов. Сюрприза не ожидается, но нефти это может добавить волатильности. Тем не менее, в пятницу... читать дальше
.04 октября 2019 года 09:36
Надежды на дальнейшее сокращение процентных ставок Федрезервом помогли стабилизации рынков в конце недели
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся без единой динамики в пятницу. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу повышаются на 0,5%. читать дальше
.04 октября 2019 года 09:22
Нефть марки Brent вернулась к минимумам августа. Уровень запасов тогда был выше, а США собирались повысить пошлины, сейчас же ситуация несколько иная, поэтому от текущих уровней не исключен локальный рост к $59,50-60 за баррель, отмечает в своем комментарии аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук. читать дальше
.03 октября 2019 года 17:20
Слабые данные по рынку труда США, последовавшие за публикацией не оправдавшего ожидания отчета по производственному сектору, а также возобновившиеся геополитические риски, привели к снижению глобальных фондовых индексов в среду, говорится в комментарии Julius Baer. Руководитель отдела анализа... читать дальше
.03 октября 2019 года 15:45
Данные технического анализа указывают на потенциал снижения нефти марки Brent до $55-56 за баррель - Sberbank CIB
В четверг макропубликации вряд ли окажут поддержку рискованным активам, а данные технического анализа говорят о том, что котировки Brent могут снизиться до диапазона $55-56/барр., если на рынке продолжит усиливаться рискофобия, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитическое... читать дальше
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