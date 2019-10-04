Рассчитываем на возвращение котировок нефти в диапазон $58-61 - Промсвязьбанк

Нефть плавно восстанавливает утраченные позиции, но на особо сильное движение перед выходными не стоит рассчитывать. На следующей неделе ключевой темой будет встреча США и КНР, обсуждение торговых вопросов. Сюрприза не ожидается, но нефти это может добавить волатильности. Тем не менее, в пятницу главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова рассчитывает на возвращение котировок в диапазон 58-61 долл./барр.