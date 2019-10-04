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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рассчитываем на возвращение котировок нефти в диапазон $58-61 - Промсвязьбанк
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04 октября 2019 года 11:11
Рассчитываем на возвращение котировок нефти в диапазон $58-61 - Промсвязьбанк
Нефть плавно восстанавливает утраченные позиции, но на особо сильное движение перед выходными не стоит рассчитывать. На следующей неделе ключевой темой будет встреча США и КНР, обсуждение торговых вопросов. Сюрприза не ожидается, но нефти это может добавить волатильности. Тем не менее, в пятницу главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова рассчитывает на возвращение котировок в диапазон 58-61 долл./барр.
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04 октября 2019 года 17:09
Цены на золото на ближайшей неделе будут консолидироваться в диапазоне 1460-1530 долл./унц. - Промсвязьбанк
Сохраняющаяся высокая волатильность цен на золото позволяет на ближайшую неделю ориентироваться на консолидацию в широком диапазоне в 1460-1530 долл./унц., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Если негативным факторам удастся возобладать, то цены предпримут попытку движения к его верхней границе,... читать дальше
.04 октября 2019 года 16:21
Цена Brent восстановилась после роста до максимума $69,02 4-х месяцев, вызванного атаками дронов на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии. Сейчас, спустя две недели, сырье торгуется на прежних отметках до начала атаки - $58,20, говорится в обзоре PremЕx. Снижению котировок также... читать дальше
.04 октября 2019 года 15:46
Эта неделя стала важным поворотным моментом: инвесторы начали закладывать в цены риски глобальной рецессии, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Данные индексов PMI, считающихся весьма точными и своевременными индикаторами экономической активности в мировой экономике, показывают дальнейшее... читать дальше
.04 октября 2019 года 14:00
Отчет по рынку труда в США может дать важные выводы относительно хозяйственных перспектив и реакции на них ФРС - "БКС"
В настоящее время экономику США поддерживают в форме рынки труда и жилья, говорится в комментарии старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. Поэтому пятничный отчет по занятости за сентябрь будет показательным, он может дать важные выводы относительно хозяйственных перспектив и реакции на... читать дальше
.04 октября 2019 года 12:11
Нефтяные котировки завершают неделю на уровнях ниже $60/bbl, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Публикация слабых данных по экономической активности в США усилила опасения относительно замедления глобальной экономики, что, в свою очередь, повысило неопределенность в отношении спроса на... читать дальше
.04 октября 2019 года 09:36
Надежды на дальнейшее сокращение процентных ставок Федрезервом помогли стабилизации рынков в конце недели
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся без единой динамики в пятницу. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу повышаются на 0,5%. читать дальше
.04 октября 2019 года 09:22
Нефть марки Brent вернулась к минимумам августа. Уровень запасов тогда был выше, а США собирались повысить пошлины, сейчас же ситуация несколько иная, поэтому от текущих уровней не исключен локальный рост к $59,50-60 за баррель, отмечает в своем комментарии аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук. читать дальше
.03 октября 2019 года 17:20
Слабые данные по рынку труда США, последовавшие за публикацией не оправдавшего ожидания отчета по производственному сектору, а также возобновившиеся геополитические риски, привели к снижению глобальных фондовых индексов в среду, говорится в комментарии Julius Baer. Руководитель отдела анализа... читать дальше
.03 октября 2019 года 15:45
Данные технического анализа указывают на потенциал снижения нефти марки Brent до $55-56 за баррель - Sberbank CIB
В четверг макропубликации вряд ли окажут поддержку рискованным активам, а данные технического анализа говорят о том, что котировки Brent могут снизиться до диапазона $55-56/барр., если на рынке продолжит усиливаться рискофобия, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитическое... читать дальше
.03 октября 2019 года 12:10
Золото, наконец оставившее позади пять лет диапазонной торговли и достигшее нашего целевого уровня 1485 долл. США за унцию, будет в ближайшие месяцы и дальше выигрывать от множества экономических трудностей, говорится в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле... читать дальше
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