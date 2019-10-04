Можно ждать торгов парой доллар-рубль преимущественно в районе 64,7-54,3 - Алор Брокер

В пятницу с утра на малоиндикативном пока рынке Форекс российская валюта подрастает к доллару на 20 копеек. Однако покупать рубль против доллара сейчас очень рискованно, традиционно рубль слабеет к концу года. Можно ждать торгов парой доллар-рубль преимущественно в районе 64,7-54,3, отмечает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.