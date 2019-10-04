Наметившийся отскок рынка акций не перейдет в фазу роста - Алор Брокер

В пятницу утром есть очень сильные шансы начать отскок на рынке акций, однако со спекулятивными "лонгами" нужно быть осторожными, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. "Лучше рынка" сегодня обещает быть банковский сектор, а вот "черные металлурги" опять будут под давлением низких цен на стали и возобновившего укрепление рубля. Однако надо искать момент для их покупки: в любое время рынок может вспомнить про высокие дивиденды металлургов и вытащить их вверх. В целом же нет оснований рассчитывать, что намечающийся отскок перерастет в фазу полноценного роста.