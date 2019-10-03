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03 октября 2019 года 17:20
Слабые данные по рынку труда США вызвали распродажу на фондовых площадках - Julius Baer
Слабые данные по рынку труда США, последовавшие за публикацией не оправдавшего ожидания отчета по производственному сектору, а также возобновившиеся геополитические риски, привели к снижению глобальных фондовых индексов в среду, говорится в комментарии Julius Baer. Руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг полагает, что данные по рынку труда отражают реальную ситуацию в экономике с задержкой по времени, и ожидает восстановление в промышленности в ближайшие месяцы. Индекс S&P 500 в среду упал на 1,8%, после того как цифры по занятости в частном секторе США оказались хуже ожиданий. Так, в сентябре было создано всего 135 000 новых рабочих мест, что является самым низким показателем за три месяца. В Лондоне индекс FTSE 100 просел более чем на 3%, что стало худшей дневной динамикой за последние три года. В основном это связано с возобновлением опасений по поводу "жесткого" Brexit после того, как Борис Джонсон объявил, что на границе с Ирландией не будут устанавливаться никакие пограничные пункты. "Однако основной причиной снижения на фондовых рынках мира стали опубликованные во вторник слабые данные по промышленности, которые указали на то, что глобальный производственный сектор вплотную подошел к рецессии, - указывает Патрик Ланг. - Мы полагаем, что уже в ближайшие месяцы отчеты Института управления проектами (ISM) покажут рост показателей. Субиндекс по новым заказам, который является опережающим индикатором для самого индекса ISM, уже немного вырос. Кроме того, на предстоящие перемены к лучшему указывают и другие опережающие индикаторы по всему миру, включая показатели от ОЭСР, индексы экономической неожиданности и данные по денежной массе. На этом фоне мы подтверждаем конструктивную позицию по фондовому рынку и сохраняем без изменений рейтинги акций, основанные на оценке макроэкономической ситуации".
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03 октября 2019 года 15:45
Данные технического анализа указывают на потенциал снижения нефти марки Brent до $55-56 за баррель - Sberbank CIB
В четверг макропубликации вряд ли окажут поддержку рискованным активам, а данные технического анализа говорят о том, что котировки Brent могут снизиться до диапазона $55-56/барр., если на рынке продолжит усиливаться рискофобия, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитическое... читать дальше
.03 октября 2019 года 12:10
Золото, наконец оставившее позади пять лет диапазонной торговли и достигшее нашего целевого уровня 1485 долл. США за унцию, будет в ближайшие месяцы и дальше выигрывать от множества экономических трудностей, говорится в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле... читать дальше
.03 октября 2019 года 12:00
"2019-й год, по всей видимости, запомнится как начало конца крупнейшего в истории монетарного эксперимента; год, с которого началась глобальная рецессия несмотря на самые низкие в истории номинальные и реальные процентные ставки, говорится в комментарии главного экономиста и директора по... читать дальше
.03 октября 2019 года 11:40
Нефть по-прежнему зажата в широком диапазоне, причем маятник качается между риском снижения спроса в связи с замедлением международной экономики и риском для предложения из-за санкций и конфликтов, говорится в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле... читать дальше
.03 октября 2019 года 10:32
Ожидаем возвращения нефти в более оправданный фундаментально и конъюнктурно диапазон 58-61 долл./барр. - Промсвязьбанк
Нефть Brent восстанавливается после просадки ниже поддержки (58,2 долл./барр.), сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Резкому снижению сырья способствовало ухудшение общерыночной конъюнктуры. Ожидаемо слабая статистика по запасам от Минэнерго добавила масла в огонь. "Как мы и предполагали, запасы... читать дальше
.03 октября 2019 года 09:45
Американский фондовый рынок продолжил падение в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют сильное снижение в четверг. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг слабо повышаются. читать дальше
.02 октября 2019 года 18:38
Во вторник утром пара евро-доллар показала новый двухлетний минимум на отметке 1,0878, и после этого началась коррекция, отмечается в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. Основное движение вверх произошло во вторник после 17:00 Мск на публикации данных... читать дальше
.02 октября 2019 года 17:35
Атака дронов на активы Saudi Aramco была быстро забыта, когда рынок понял, что влияние на предложение будет ограниченным, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Опасения по поводу роста спроса вновь перевешивают геополитические риски, в связи с чем цены опустились даже ниже уровня,... читать дальше
.02 октября 2019 года 16:01
Рынок нефти рационально концентрирует свое внимание на слабом спросе, росте добычи и вероятности увеличения поставок сырья, говорится в комментарии Julius Baer. Производство сланцевой нефти в Северной Америке продолжается в непростых условиях, когда прибыльность некоторых компаний оказывается под... читать дальше
.02 октября 2019 года 15:42
Потенциал роста еврооблигаций Nordgold составляет 2-3% в зависимости от финального размещения, говорится в комментарии ITI Capital. Nordgold, третий по величине производитель золота в России (Ba2/BB) после Polymetal и "Полюса", размещает дебютный выпуск еврооблигаций объемом $300-400 млн (оценка... читать дальше
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