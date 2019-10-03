Слабые данные по рынку труда США вызвали распродажу на фондовых площадках - Julius Baer

Слабые данные по рынку труда США, последовавшие за публикацией не оправдавшего ожидания отчета по производственному сектору, а также возобновившиеся геополитические риски, привели к снижению глобальных фондовых индексов в среду, говорится в комментарии Julius Baer. Руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг полагает, что данные по рынку труда отражают реальную ситуацию в экономике с задержкой по времени, и ожидает восстановление в промышленности в ближайшие месяцы.

Индекс S&P 500 в среду упал на 1,8%, после того как цифры по занятости в частном секторе США оказались хуже ожиданий. Так, в сентябре было создано всего 135 000 новых рабочих мест, что является самым низким показателем за три месяца. В Лондоне индекс FTSE 100 просел более чем на 3%, что стало худшей дневной динамикой за последние три года. В основном это связано с возобновлением опасений по поводу "жесткого" Brexit после того, как Борис Джонсон объявил, что на границе с Ирландией не будут устанавливаться никакие пограничные пункты.

"Однако основной причиной снижения на фондовых рынках мира стали опубликованные во вторник слабые данные по промышленности, которые указали на то, что глобальный производственный сектор вплотную подошел к рецессии, - указывает Патрик Ланг. - Мы полагаем, что уже в ближайшие месяцы отчеты Института управления проектами (ISM) покажут рост показателей. Субиндекс по новым заказам, который является опережающим индикатором для самого индекса ISM, уже немного вырос. Кроме того, на предстоящие перемены к лучшему указывают и другие опережающие индикаторы по всему миру, включая показатели от ОЭСР, индексы экономической неожиданности и данные по денежной массе. На этом фоне мы подтверждаем конструктивную позицию по фондовому рынку и сохраняем без изменений рейтинги акций, основанные на оценке макроэкономической ситуации".