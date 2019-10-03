Рекомендуем покупать акции "Сургутнефтегаза" - ГК "ФИНАМ"

Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций "Сургутнефтегаз" - одной из крупнейших нефтяных компаний России. Акциям присвоена рекомендация "покупать", сообщается в обзоре ГК "ФИНАМ".

Целевая цена по обыкновенным акциям - 50,1 руб. при текущей рыночной цене порядка 35 руб., потенциал роста - 43%.

Целевая цена по привилегированным - 46,8 руб. при текущей рыночной цене порядка 37 руб., потенциал роста - 27,5%.

"Любые позитивные корпоративные изменения в компании способны поднять ее стоимость в разы. Поэтому мы полагаем, что акции "Сургутнефтегаза" являются, хотя и рискованным, но перспективным долгосрочным активом и подтверждаем рекомендацию "покупать". Минимальную целевую цену по обыкновенным акциям компании поднимаем до уровня $0,78 или 50,1 рублей по курсу на дату оценки. Целевую цену по привилегированным акциям подтверждаем на уровне $0,73 или 46,8 рублей по курсу на дату оценки. Таким образом, наша среднесрочная оценка предполагает потенциал роста стоимости обыкновенных акций на 43,4%, а привилегированных на 27,5% от текущих уровней", - резюмирует аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Калачев