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03 октября 2019 года 15:45
Данные технического анализа указывают на потенциал снижения нефти марки Brent до $55-56 за баррель - Sberbank CIB
В четверг макропубликации вряд ли окажут поддержку рискованным активам, а данные технического анализа говорят о том, что котировки Brent могут снизиться до диапазона $55-56/барр., если на рынке продолжит усиливаться рискофобия, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB. Декабрьские фьючерсы Brent в ходе азиатских торгов средыдержались ниже уровня $59,5/барр., а после начала сессии в Европе стали отступать и опустились практически до $58,5/барр. Негативная динамика была обусловлена резким падением фондовых индексов (британский FTSE 100 рухнул до минимума за последние три с половиной года), а также укреплением доллара (и на тот момент отступлением пары EUR/USD). К моменту публикации отчета ADP по рынку труда США котировкам Brent удалось отыграть часть ранее понесенных потерь и даже ненадолго пробить отметку $59/барр., т. к. динамика пары EUR/USD и фьючерсов на S&P 500 начала разворачиваться. Согласно отчету ADP, отмечают в Sberbank CIB, в сентябре в частном секторе экономики США было зафиксировано 135 тыс. новых рабочих мест, что чуть ниже консенсус-оценки. Впрочем, основным негативным фактором стало серьезное понижение августовского показателя, который считался оптимистичным (первая оценка - 195 тыс. новых рабочих мест, пересмотренная - 157 тыс.). Наряду с индексом ISM, отразившим дальнейшее ухудшение динамики в обрабатывающей отрасли США, очередной сигнал о замедлении темпов роста американской экономики (оказавший давление на доллар во второй половине дня) спровоцировал новую волну продаж рискованных активов. Восприятие рисков еще больше ухудшилось после заявления администрации Дональда Трампа о том, что США введут пошлины на $7,5 млрд импорта из ЕС. Затем Управление энергетической информации США (EIA) сообщило об увеличении товарных запасов нефти в США на 3,1 млн барр. до 422,6 млн барр., что больше, чем предполагал консенсус-прогноз Bloomberg, и идет вразрез с оценкой Американского института нефти (сокращение на 5,9 млн барр.). На фоне резкого снижения спроса на риск это спровоцировало падение котировок Brent до внутридневного минимума $57,22/барр. По итогам дня цена этого сорта зафиксировалась на отметке $57,69/барр., что на $1,2/барр. ниже уровня предыдущей сессии. Запасы нефти увеличились на фоне уменьшения суточного экспорта на 0,11 млн барр. до 2,86 млн барр. и сокращения объемов нефтепереработки на 0,49 млн барр./сут., несмотря на то что суточный импорт снизился на 0,08 млн барр. до 6,29 млн барр., а добыча нефти в США за неделю упала на 0,1 млн барр. сут. При этом совокупные запасы нефти и нефтепродуктов сократились на 0,85 млн барр. (так что в целом отчет EIA был отнюдь не таким пессимистичным, как решил рынок). Увеличение нефтяных запасов было нивелировано сокращением запасов бензина (на 0,22 млн барр. до 229,9 млн барр.), дистиллятов (на 2,4 млн барр. до 131,2 млн барр.), керосина и прочих нефтепродуктов. В момент публикации статистики EIA участники рыка анализировали индексы PMI и отчет по розничным продажам для еврозоны. В четверг во второй половине дня в центре внимания будут еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице и индекс ISM PMI для непроизводственного сектора США за сентябрь (этот индекс не имеет такого значения для ВВП как ISM PMI для обрабатывающей промышленности). После того как США открыли новый торговый фронт в торговой войне (на этот раз против ЕС) в условиях ухудшения макроэкономической ситуации в стране (в то время как в других экономиках уже давно наблюдается замедление роста), возрастает риск того, что на глобальных рынках может произойти обвал, такой как в декабре 2018 года. Ключевыми факторами для рынка теперь будут итоги переговоров между США и Китаем, которые пройдут 10-11 октября, а также готовность ФРС снизить ключевую ставку в октябре третий раз в текущем году. "Макропубликации четверга вряд ли окажут поддержку рискованным активам, а данные технического анализа говорят о том, что котировки Brent могут снизиться до диапазона $55-56/барр. (до этих уровней они упали в начале августа, когда Дональд Трамп спровоцировал резкую эскалацию торгового конфликта с Китаем), если на рынке продолжит усиливаться рискофобия", - заключает специалист Sberbank Investment Research Михаил Шейбе.
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Компании упоминаемые в новости: ЛУКОЙЛ НК
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