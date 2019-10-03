БКС Глобал Маркетс открыл новую торговую идею: "Шорт в GDR ММК"

"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею: "Шорт в GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК)", добавив ее к двум уже существующим идеям в секторе: "Шорт в GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и "Шорт в GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК)", сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна.