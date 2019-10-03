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03 октября 2019 года 14:18
Большие объемы предложения валюты от экспортеров окажут мощную поддержку рублю - Sberbank CIB
Если не будет эскалации торговой войны и жесткого Brexit, и если ФРС США понизит ставку на 25 б. п., в октябре восприятие рисков улучшится, несмотря на дальнейшее замедление мирового экономического роста, отмечается в комментарии Sberbank CIB. "Рубль также, вероятно, получит значительную поддержку за счет локальных факторов", - полагает аналитик инвестбанка Юрий Попов. Экспортерам в октябре предстоит выплатить почти $25 млрд налогов, экспортных пошлин и дивидендов. Это будет второй по величине объем выплат за месяц в текущем году. По мнению аналитика Sberbank CIB, во многом это связано с тем, что в текущем году будут выплачены довольно высокие промежуточные дивиденды (речь идет о Татнефти, Норникеле, Роснефти и Газпром нефти). К тому же поступления от налога на прибыль в октябре будут вторыми по объему в этом году (700 млрд руб.), т. к. они включают заключительные выплаты за весь третий квартал. При этом периоды выплаты налогов и дивидендов частично совпадут. Таким образом, благодаря денежным потокам в конце месяца (начиная с 20 октября) рубль будет ощущать мощную поддержку, уверен Юрий Попов. "На этом фоне мы ожидаем, что к концу месяца рубль укрепится примерно до 64 за доллар или даже временно пробьет эту отметку, и в таком случае пара USD/RUB будет очень привлекательна для покупателей, т. к. потенциал укрепления рубля будет исчерпан", - прогнозирует эксперт Sberbank CIB. С другой стороны, в случае реализации глобальных политических рисков или появления признаков более резкого замедления роста мировой экономики рубль, скорее всего, ослабнет, т. к. ожидаемой поддержки экспортеров будет недостаточно для того, чтобы перевесить негативный внешний фон, продолжает Юрий Попов. "Тем не менее, мы полагаем что к концу года курс пары USD/RUB достигнет 67. Такая точка зрения обусловлена тем, что, по нашему мнению, даже без эскалации торгового конфликта рост мировой экономики продолжит замедляться, оказывая давление на валюты развивающихся рынков и рубль", - резюмирует аналитик Sberbank CIB.
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Компании упоминаемые в новости: ЛУКОЙЛ НК
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