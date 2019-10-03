Фундаментальные факторы будут удерживать курс ближе к 66 руб./$ в четвертом квартале - Банк "Санкт-Петербург"

Фундаментальные факторы будут удерживать курс ближе к 66 руб./$ в четвертом квартале, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Сейчас мы не видим факторов для существенного изменения курса национальной валюты, которая, вероятно, будет оставаться в коридоре 65-65,5 руб./$ в ближайшие дни. При этом реакция инвесторов на данные по рынку труда США, которые будут опубликованы завтра, может придать позитивный импульс валютам развивающихся стран, из-за которого рубль краткосрочно мог бы укрепиться ниже 65 руб./$", - отмечают эксперты банка.