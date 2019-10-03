Новые выпуски VEON VIP25 интересны для покупки - Газпромбанк

Новые выпуски VEON VIP25 интересны для покупки, сообщается в обзоре Газпромбанка. "Исходя из формы основной кривой VEON на вторичном рынке, справедливый уровень спреда VIP25 4,0 – VIP 24 4,95 должен составлять 20–30 б.п. против ~55 б.п. на размещении, потенциал сужения спреда – 25–35 б.п.", - отмечает аналитик инвестбанка Евгений Хилинский.

В среду VEON на достаточно слабом рынке разместил облигации на 0,7 млрд долл. вместо запланированного 1 млрд долл. под 4,0%, что соответствует изначальному ориентиру. Доходность при размещении на слабом рынке оказалась выше ожидавшейся, потенциал сужения спреда новой бумаги к VIP24 – 25–35 б.п. Доходность составила 4%, в то время как справедливая доходность на основе базовой кривой, сформированной облигациями с аналогичной структурой VIP21 9,95 и VIP24 4,95, находилась на уровне 3,5-3,75%.

"Мы ожидаем исполнения колл-опциона по бумаге VIP20, более вероятен выкуп VIP23 и повышение рейтинга от Moody’s в начале 2020 г.", - прогнозирует эксперт Газпромбанка.