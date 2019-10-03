Экономический рост в РФ, скорее всего, ускорится во второй половине 2019 г. - Sberbank CIB

Экономический рост в РФ ускорится в 2П19, поскольку его должно поддержать увеличение бюджетных расходов на национальные проекты (что также позитивно отразится на инвестиционной активности), говорится в комментарии Sberbank CIB. По мнению аналитиков инвестбанка Антона Струченевского, Родиона Ломиворотова и Артема Виноградова, дальнейшее восстановление реального располагаемого дохода будет благоприятно влиять на потребление населения, однако замедление роста розничного кредитования может стать негативным фактором.