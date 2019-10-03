.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Участие в размещении нового выпуска субординированных евробондов Альфа-банка привлекательно с доходностью выше 5,75% - Уралсиб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 октября 2019 года 12:56
Участие в размещении нового выпуска субординированных евробондов Альфа-банка привлекательно с доходностью выше 5,75% - Уралсиб
Альфа-Банк размещает новый выпуск субординированных евробондов. Уровень спредов новой бумаги должен быть примерно на 100–125 б.п. ниже, чему у "вечных" субордов Альфа-банка, что будет учитывать старшинство нового выпуска по сравнению с "вечными" облигациями, а также текущую ситуацию на рынке и падающий спрос на риск, говорится в обзоре Уралсиба. Участие в размещении может быть привлекательно с доходностью более 5,75%. Альфа-банк во вторник и среду проводил встречи и телеконференции в рамках премаркетинга нового субординированного выпуска долларовых евробондов, и размещение состоится уже в четверг. Срок обращения должен составить 10,5 года, предусмотрен "колл-опцион" через 5,5 года. После даты опциона ставка купона будет установлена на уровне UST5 плюс спред к UST в момент размещения. Агентство Fitch присвоило планирующемуся выпуску рейтинг "ВВ(EXP)", на ступень ниже рейтинга самого банка. Банк в конце сентября погасил субординированные евробонды объемом около 380 млн долл. (изначально выпуск составлял 750 млн долл., но часть уже была выкуплена до этого). Также в декабре истекает субординированный кредит от ВЭБа на 164 млн долл., а в феврале будущего года Альфа-банк может исполнить "колл-опцион" по достаточно дорогому суборду ALFARU’25 и погасить 226 млн долл. В свете такого графика погашений размещение нового инструмента выглядит рациональным. На 1 сентября коэффициенты достаточности капитала по РСБУ Н1.1, Н1.2 и Н1.0 составляли 9,5%, 11,5% и 12,8% соответственно, аудит прибыли текущего года, по оценке аналитиков Уралсиба, может добавить Н1.1 и Н1.2 еще около 50 б.п. Минимумы для системно значимых банков с января 2020 г. будут составлять 8%, 9,5% и 11,5%. То есть с учетом аудированной прибыли запас по Н1.0 на последнюю отчетную дату был немного ниже, чем по капиталу 1-го уровня. Таким образом, и в этом контексте выпуск субординированного инструмента выглядит закономерным шагом. В настоящий момент у Альфа-банка в обращении находятся два "вечных" суборда, доходности к опциону которых составляют 6,8–7,1%, а спреды к свопам – 530–560 б.п. при дюрации два-три года. При оценке стоит учесть, что спрос на размещениях российских евробондов в последние дни был достаточно сдержанным, и далеко не все из них прошли очень успешно. Однако размещение дебютного и аналогичного по структуре суборда SOVKOM’23 (YTC 7,9%) в данном случае вряд ли служит ориентиром, так как Совкомбанк все же менее известен международным инвесторам и имеет более низкие рейтинги. "Поэтому при оценке нового выпуска мы предпочитаем исходить из уровней "вечных" субордов самого Альфа-банка. Мы считаем, что уровень спредов новой бумаги должен быть примерно на 100–125 б.п. ниже, чему у "вечных" субордов, что будет учитывать старшинство нового выпуска по сравнению с "вечными" облигациями, а также текущую ситуацию на рынке и падающий спрос на риск. Таким образом, участие в размещении может быть привлекательно с доходностью более 5,75%", - заключают в Уралсибе.
.
Компании упоминаемые в новости: Альфа-Банк
.
03 октября 2019 года 17:20
Слабые данные по рынку труда США, последовавшие за публикацией не оправдавшего ожидания отчета по производственному сектору, а также возобновившиеся геополитические риски, привели к снижению глобальных фондовых индексов в среду, говорится в комментарии Julius Baer. Руководитель отдела анализа... читать дальше
.03 октября 2019 года 15:45
Данные технического анализа указывают на потенциал снижения нефти марки Brent до $55-56 за баррель - Sberbank CIB
В четверг макропубликации вряд ли окажут поддержку рискованным активам, а данные технического анализа говорят о том, что котировки Brent могут снизиться до диапазона $55-56/барр., если на рынке продолжит усиливаться рискофобия, сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, аналитическое... читать дальше
.03 октября 2019 года 12:10
Золото, наконец оставившее позади пять лет диапазонной торговли и достигшее нашего целевого уровня 1485 долл. США за унцию, будет в ближайшие месяцы и дальше выигрывать от множества экономических трудностей, говорится в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле... читать дальше
.03 октября 2019 года 12:00
"2019-й год, по всей видимости, запомнится как начало конца крупнейшего в истории монетарного эксперимента; год, с которого началась глобальная рецессия несмотря на самые низкие в истории номинальные и реальные процентные ставки, говорится в комментарии главного экономиста и директора по... читать дальше
.03 октября 2019 года 11:40
Нефть по-прежнему зажата в широком диапазоне, причем маятник качается между риском снижения спроса в связи с замедлением международной экономики и риском для предложения из-за санкций и конфликтов, говорится в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле... читать дальше
.03 октября 2019 года 10:32
Ожидаем возвращения нефти в более оправданный фундаментально и конъюнктурно диапазон 58-61 долл./барр. - Промсвязьбанк
Нефть Brent восстанавливается после просадки ниже поддержки (58,2 долл./барр.), сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Резкому снижению сырья способствовало ухудшение общерыночной конъюнктуры. Ожидаемо слабая статистика по запасам от Минэнерго добавила масла в огонь. "Как мы и предполагали, запасы... читать дальше
.03 октября 2019 года 09:45
Американский фондовый рынок продолжил падение в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют сильное снижение в четверг. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг слабо повышаются. читать дальше
.02 октября 2019 года 18:38
Во вторник утром пара евро-доллар показала новый двухлетний минимум на отметке 1,0878, и после этого началась коррекция, отмечается в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. Основное движение вверх произошло во вторник после 17:00 Мск на публикации данных... читать дальше
.02 октября 2019 года 17:35
Атака дронов на активы Saudi Aramco была быстро забыта, когда рынок понял, что влияние на предложение будет ограниченным, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Опасения по поводу роста спроса вновь перевешивают геополитические риски, в связи с чем цены опустились даже ниже уровня,... читать дальше
.02 октября 2019 года 16:01
Рынок нефти рационально концентрирует свое внимание на слабом спросе, росте добычи и вероятности увеличения поставок сырья, говорится в комментарии Julius Baer. Производство сланцевой нефти в Северной Америке продолжается в непростых условиях, когда прибыльность некоторых компаний оказывается под... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.