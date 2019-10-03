Участие в размещении нового выпуска субординированных евробондов Альфа-банка привлекательно с доходностью выше 5,75% - Уралсиб

Альфа-Банк размещает новый выпуск субординированных евробондов. Уровень спредов новой бумаги должен быть примерно на 100–125 б.п. ниже, чему у "вечных" субордов Альфа-банка, что будет учитывать старшинство нового выпуска по сравнению с "вечными" облигациями, а также текущую ситуацию на рынке и падающий спрос на риск, говорится в обзоре Уралсиба. Участие в размещении может быть привлекательно с доходностью более 5,75%.

Альфа-банк во вторник и среду проводил встречи и телеконференции в рамках премаркетинга нового субординированного выпуска долларовых евробондов, и размещение состоится уже в четверг. Срок обращения должен составить 10,5 года, предусмотрен "колл-опцион" через 5,5 года. После даты опциона ставка купона будет установлена на уровне UST5 плюс спред к UST в момент размещения. Агентство Fitch присвоило планирующемуся выпуску рейтинг "ВВ(EXP)", на ступень ниже рейтинга самого банка.

Банк в конце сентября погасил субординированные евробонды объемом около 380 млн долл. (изначально выпуск составлял 750 млн долл., но часть уже была выкуплена до этого). Также в декабре истекает субординированный кредит от ВЭБа на 164 млн долл., а в феврале будущего года Альфа-банк может исполнить "колл-опцион" по достаточно дорогому суборду ALFARU’25 и погасить 226 млн долл. В свете такого графика погашений размещение нового инструмента выглядит рациональным. На 1 сентября коэффициенты достаточности капитала по РСБУ Н1.1, Н1.2 и Н1.0 составляли 9,5%, 11,5% и 12,8% соответственно, аудит прибыли текущего года, по оценке аналитиков Уралсиба, может добавить Н1.1 и Н1.2 еще около 50 б.п. Минимумы для системно значимых банков с января 2020 г. будут составлять 8%, 9,5% и 11,5%. То есть с учетом аудированной прибыли запас по Н1.0 на последнюю отчетную дату был немного ниже, чем по капиталу 1-го уровня. Таким образом, и в этом контексте выпуск субординированного инструмента выглядит закономерным шагом.

В настоящий момент у Альфа-банка в обращении находятся два "вечных" суборда, доходности к опциону которых составляют 6,8–7,1%, а спреды к свопам – 530–560 б.п. при дюрации два-три года. При оценке стоит учесть, что спрос на размещениях российских евробондов в последние дни был достаточно сдержанным, и далеко не все из них прошли очень успешно. Однако размещение дебютного и аналогичного по структуре суборда SOVKOM’23 (YTC 7,9%) в данном случае вряд ли служит ориентиром, так как Совкомбанк все же менее известен международным инвесторам и имеет более низкие рейтинги. "Поэтому при оценке нового выпуска мы предпочитаем исходить из уровней "вечных" субордов самого Альфа-банка. Мы считаем, что уровень спредов новой бумаги должен быть примерно на 100–125 б.п. ниже, чему у "вечных" субордов, что будет учитывать старшинство нового выпуска по сравнению с "вечными" облигациями, а также текущую ситуацию на рынке и падающий спрос на риск. Таким образом, участие в размещении может быть привлекательно с доходностью более 5,75%", - заключают в Уралсибе.