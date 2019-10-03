Возможное одобрение сделки по покупке активов ГК "Везет" позитивно для Яндекса - "Уралсиб"

Одобрение сделки по покупке активов ГК "Везет", если оно будет получено, позитивно для Яндекса, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". "Возможное приобретение активов ГК «Везет» смогло бы закрепить лидирующие позиции Яндекса на рынке заказов такси, усилив его положение на региональных рынках, - отмечают аналитики "Уралсиба" Константин Чернышев и Константин Белов. - Кроме того, консолидация рынка поможет снизить интенсивность конкуренции и ускорить темпы улучшения рентабельности этого сегмента бизнеса. В настоящий момент наша модель Яндекса пересматривается".