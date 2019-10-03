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Главная / Аналитикам / Аналитика / Ослабление доллара выводит золото на новый уровень - Saxo Bank
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03 октября 2019 года 12:10
Ослабление доллара выводит золото на новый уровень - Saxo Bank
Золото, наконец оставившее позади пять лет диапазонной торговли и достигшее нашего целевого уровня 1485 долл. США за унцию, будет в ближайшие месяцы и дальше выигрывать от множества экономических трудностей, говорится в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена. "Ралли в третьем квартале было вызвано обвалом доходности мировых облигаций без всякой поддержки со стороны доллара, который укрепился почти на 2% к корзине основных валют, - считает Оле Хансен. - Мы сохраняем положительный прогноз для золота, основываясь на предположении, что доллар будет слабеть, а доходность облигаций останется низкой. Наибольшим риском для нашего сценария роста цен на сырье является возможность заключения США и Китаем масштабного торгового соглашения, которое понизит ожидания рынков относительно требуемого снижения ставок в США".
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03 октября 2019 года 12:00
"2019-й год, по всей видимости, запомнится как начало конца крупнейшего в истории монетарного эксперимента; год, с которого началась глобальная рецессия несмотря на самые низкие в истории номинальные и реальные процентные ставки, говорится в комментарии главного экономиста и директора по... читать дальше
.03 октября 2019 года 11:40
Нефть по-прежнему зажата в широком диапазоне, причем маятник качается между риском снижения спроса в связи с замедлением международной экономики и риском для предложения из-за санкций и конфликтов, говорится в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле... читать дальше
.03 октября 2019 года 10:32
Ожидаем возвращения нефти в более оправданный фундаментально и конъюнктурно диапазон 58-61 долл./барр. - Промсвязьбанк
Нефть Brent восстанавливается после просадки ниже поддержки (58,2 долл./барр.), сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Резкому снижению сырья способствовало ухудшение общерыночной конъюнктуры. Ожидаемо слабая статистика по запасам от Минэнерго добавила масла в огонь. "Как мы и предполагали, запасы... читать дальше
.03 октября 2019 года 09:45
Американский фондовый рынок продолжил падение в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют сильное снижение в четверг. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг слабо повышаются. читать дальше
.02 октября 2019 года 18:38
Во вторник утром пара евро-доллар показала новый двухлетний минимум на отметке 1,0878, и после этого началась коррекция, отмечается в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. Основное движение вверх произошло во вторник после 17:00 Мск на публикации данных... читать дальше
.02 октября 2019 года 17:35
Атака дронов на активы Saudi Aramco была быстро забыта, когда рынок понял, что влияние на предложение будет ограниченным, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Опасения по поводу роста спроса вновь перевешивают геополитические риски, в связи с чем цены опустились даже ниже уровня,... читать дальше
.02 октября 2019 года 16:01
Рынок нефти рационально концентрирует свое внимание на слабом спросе, росте добычи и вероятности увеличения поставок сырья, говорится в комментарии Julius Baer. Производство сланцевой нефти в Северной Америке продолжается в непростых условиях, когда прибыльность некоторых компаний оказывается под... читать дальше
.02 октября 2019 года 15:42
Потенциал роста еврооблигаций Nordgold составляет 2-3% в зависимости от финального размещения, говорится в комментарии ITI Capital. Nordgold, третий по величине производитель золота в России (Ba2/BB) после Polymetal и "Полюса", размещает дебютный выпуск еврооблигаций объемом $300-400 млн (оценка... читать дальше
.02 октября 2019 года 11:01
Нефть останется в зоне 58-61 доллара за баррель, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Нефть торгуется чуть выше 59 долл./барр., несколько восстановившись после вторника, когда котировки опускались к 58,4 долл./барр. Статистика от API вышла лучше ожиданий, показав неожиданное снижение запасов... читать дальше
.02 октября 2019 года 10:38
Риски дальнейшего снижения нефтяных котировок на фоне сохранения слабого аппетита к рисковым активам остаются повышенными - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки в утренние часы среды получают поддержку на фоне публикации отраслевых данных по запасам сырья в Штатах. Тем не менее, риски дальнейшего снижения нефтяных котировок на фоне сохранения слабого аппетита к рисковым активам остаются повышенными, говорится в обзоре "Нордеа... читать дальше
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