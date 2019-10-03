Ждем снижения доходности новых еврооблигаций VEON VIP 25 и считаем выпуск привлекательным - "БКС Глобал Маркетс"

VEON разместил новые еврооблигации объемом $700 млн на срок 5,5 лет с купоном 4,0%, спрос превысил $900 млн. Новый выпуск VIP 25 предлагает премию около 60 б.п. к обращающемуся VIP 24 со сроком обращения всего на один год меньше. "Мы считаем премию нового выпуска слишком щедрой и ждем ее сужения в ближайшее время на 20-30 б.п. Считаем выпуск привлекательным", - говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

"VEON решил воспользоваться благоприятной ситуацией на рынке и разместить бумаги с низкой доходностью для рефинансирования краткосрочного долга. Мы полагаем, что вопрос рефинансирования для VEON актуален: краткосрочные обязательства превышают 24% от общего долга при коэффициенте покрытия 58% по итогам 1П19. Новый выпуск еврооблигаций позволит компании существенно снизить риски рефинансирования. Наиболее длинный из обращающихся выпусков VIP 24 (YTM 3.38%) с погашением в июне 2024 г. торгуется со Z-спредом 195 б.п. – выглядит справедливо, так как выпуск торгуется вблизи кривой "Полюса" (Ba1/BB/BB), кредитные рейтинги которого ниже. Поскольку новый выпуск почти на один год длиннее, его премия к обращающемуся, по нашим оценкам, не должна превышать 30 б.п. (Z-спред 225 б.п.). Считаем справедливой YTM не более 3,70-3,80%. Мы ждем снижения доходности VIP 25 в краткосрочной перспективе и считаем выпуск привлекательным", - отмечают аналитики "БКС Глобал Маркетс".