2019-й год запомнится как начало конца крупнейшего в истории монетарного эксперимента - Saxo Bank

"2019-й год, по всей видимости, запомнится как начало конца крупнейшего в истории монетарного эксперимента; год, с которого началась глобальная рецессия несмотря на самые низкие в истории номинальные и реальные процентные ставки, говорится в комментарии главного экономиста и директора по инвестициям Saxo Bank Стина Якобсена. Монетарная политика достигла конца очень долгого пути и оказалась несостоятельной.

В глобальном контексте провальной монетарной политики и изнурительного продвижения к фискальной политике у мировой экономики остается, на взгляд эксперта, только одно средство: снижение цены самих глобальных денег, т. е. американского доллара.

По имеющимся оценкам, общий объем долга в мире исчисляется 240 трлн долларов США, т.е. примерно 240% глобального ВВП. Слишком большая часть его деноминирована в долларах США в силу того, что доллар является резервной валютой и американские рынки капитала отличаются высокой степенью ликвидности.

"В этом контексте все категории активов становятся функцией ликвидности американского доллара и направления его движения, - отмечает Стин Якобсен. - Если доллар слишком сильно идет вверх, напряжение в системе возрастает, причем не только для американского экспорта, но и для развивающегося рынка с его высокой зависимостью от долларового финансирования и экспортных схем. Ослабление тирании доллара, скорее всего, будет последним гвоздем в крышку гроба великого кредитного цикла, который стартовал в начале 1980-х гг., когда баланс США был обнулен, а доллар стабилизировался благодаря победе Волкера над инфляцией, последовавшей за отказом Никсона от золотого стандарта в 1971 г. Великий цикл с тех пор подпитывала глобализация и кредитование через оффшорную эмиссию долларов".

Ослабление доллара поможет нам лишь выиграть некоторое время, но не решит проблему структурно, уверен эксперт Saxo Bank. Это простейшее временное решение проблемы, стоящей перед мировыми рынками, и с наименьшим политическим сопротивлением. "Его величество доллар вот-вот рухнет. Но будь благоразумна в своих желаниях, Америка", - заключает Стин Якобсен.