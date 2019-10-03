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Главная / Аналитикам / Аналитика / 2019-й год запомнится как начало конца крупнейшего в истории монетарного эксперимента - Saxo Bank
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03 октября 2019 года 12:00
2019-й год запомнится как начало конца крупнейшего в истории монетарного эксперимента - Saxo Bank
"2019-й год, по всей видимости, запомнится как начало конца крупнейшего в истории монетарного эксперимента; год, с которого началась глобальная рецессия несмотря на самые низкие в истории номинальные и реальные процентные ставки, говорится в комментарии главного экономиста и директора по инвестициям Saxo Bank Стина Якобсена. Монетарная политика достигла конца очень долгого пути и оказалась несостоятельной. В глобальном контексте провальной монетарной политики и изнурительного продвижения к фискальной политике у мировой экономики остается, на взгляд эксперта, только одно средство: снижение цены самих глобальных денег, т. е. американского доллара. По имеющимся оценкам, общий объем долга в мире исчисляется 240 трлн долларов США, т.е. примерно 240% глобального ВВП. Слишком большая часть его деноминирована в долларах США в силу того, что доллар является резервной валютой и американские рынки капитала отличаются высокой степенью ликвидности. "В этом контексте все категории активов становятся функцией ликвидности американского доллара и направления его движения, - отмечает Стин Якобсен. - Если доллар слишком сильно идет вверх, напряжение в системе возрастает, причем не только для американского экспорта, но и для развивающегося рынка с его высокой зависимостью от долларового финансирования и экспортных схем. Ослабление тирании доллара, скорее всего, будет последним гвоздем в крышку гроба великого кредитного цикла, который стартовал в начале 1980-х гг., когда баланс США был обнулен, а доллар стабилизировался благодаря победе Волкера над инфляцией, последовавшей за отказом Никсона от золотого стандарта в 1971 г. Великий цикл с тех пор подпитывала глобализация и кредитование через оффшорную эмиссию долларов". Ослабление доллара поможет нам лишь выиграть некоторое время, но не решит проблему структурно, уверен эксперт Saxo Bank. Это простейшее временное решение проблемы, стоящей перед мировыми рынками, и с наименьшим политическим сопротивлением. "Его величество доллар вот-вот рухнет. Но будь благоразумна в своих желаниях, Америка", - заключает Стин Якобсен.
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03 октября 2019 года 12:10
Золото, наконец оставившее позади пять лет диапазонной торговли и достигшее нашего целевого уровня 1485 долл. США за унцию, будет в ближайшие месяцы и дальше выигрывать от множества экономических трудностей, говорится в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле... читать дальше
.03 октября 2019 года 11:40
Нефть по-прежнему зажата в широком диапазоне, причем маятник качается между риском снижения спроса в связи с замедлением международной экономики и риском для предложения из-за санкций и конфликтов, говорится в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле... читать дальше
.03 октября 2019 года 10:32
Ожидаем возвращения нефти в более оправданный фундаментально и конъюнктурно диапазон 58-61 долл./барр. - Промсвязьбанк
Нефть Brent восстанавливается после просадки ниже поддержки (58,2 долл./барр.), сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Резкому снижению сырья способствовало ухудшение общерыночной конъюнктуры. Ожидаемо слабая статистика по запасам от Минэнерго добавила масла в огонь. "Как мы и предполагали, запасы... читать дальше
.03 октября 2019 года 09:45
Американский фондовый рынок продолжил падение в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют сильное снижение в четверг. Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг слабо повышаются. читать дальше
.02 октября 2019 года 18:38
Во вторник утром пара евро-доллар показала новый двухлетний минимум на отметке 1,0878, и после этого началась коррекция, отмечается в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. Основное движение вверх произошло во вторник после 17:00 Мск на публикации данных... читать дальше
.02 октября 2019 года 17:35
Атака дронов на активы Saudi Aramco была быстро забыта, когда рынок понял, что влияние на предложение будет ограниченным, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Опасения по поводу роста спроса вновь перевешивают геополитические риски, в связи с чем цены опустились даже ниже уровня,... читать дальше
.02 октября 2019 года 16:01
Рынок нефти рационально концентрирует свое внимание на слабом спросе, росте добычи и вероятности увеличения поставок сырья, говорится в комментарии Julius Baer. Производство сланцевой нефти в Северной Америке продолжается в непростых условиях, когда прибыльность некоторых компаний оказывается под... читать дальше
.02 октября 2019 года 15:42
Потенциал роста еврооблигаций Nordgold составляет 2-3% в зависимости от финального размещения, говорится в комментарии ITI Capital. Nordgold, третий по величине производитель золота в России (Ba2/BB) после Polymetal и "Полюса", размещает дебютный выпуск еврооблигаций объемом $300-400 млн (оценка... читать дальше
.02 октября 2019 года 11:01
Нефть останется в зоне 58-61 доллара за баррель, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Нефть торгуется чуть выше 59 долл./барр., несколько восстановившись после вторника, когда котировки опускались к 58,4 долл./барр. Статистика от API вышла лучше ожиданий, показав неожиданное снижение запасов... читать дальше
.02 октября 2019 года 10:38
Риски дальнейшего снижения нефтяных котировок на фоне сохранения слабого аппетита к рисковым активам остаются повышенными - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки в утренние часы среды получают поддержку на фоне публикации отраслевых данных по запасам сырья в Штатах. Тем не менее, риски дальнейшего снижения нефтяных котировок на фоне сохранения слабого аппетита к рисковым активам остаются повышенными, говорится в обзоре "Нордеа... читать дальше
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