Оцениваем негативно операционные результаты Московской биржи на сентябрь 2019 г. - Альфа-банк

Московская биржа (MOEX RX: ПО РЫНКУ) вчера представила операционные результаты за сентябрь 2019 г. и 3К19. В целом объем торгов биржи снизился на 5% г/г, при этом слабую динамику продемонстрировали все сегменты за исключением рынка акций и деривативов, сообщается в обзоре Альфа-банка. Рублевые и долларовые балансы были на 12-13% ниже г/г (в среднем с начала этого года). "Мы считаем результаты НЕГАТИВНЫМИ для акций биржи, так как инвесторы могли ожидать некоторых улучшений в объемах торгов в сравнении с августом, особенно в свете того, что сентябрь традиционно знаменует начало “высокого сезона” на рынке", - указыаает аналитик банка Евгений Кипнис.

Торговый оборот: рост показали только рынок акций и деривативов. Совокупный объем торгов снизился на 5% г/г до 67,7 трлн руб. в сентябре (и на 8% г/г в 3К19). Торги акциями выросли на 17% г/г в сентябре, как и в августе, и их рост замедлился с 28-54% г/г в мае-июле. Активность на рынке первичного долга (исключая однодневные облигации) продолжала снижаться (-35% г/г) третий месяц подряд (после сильного роста на 27% г/г в 1П19).Объем торгов на валютном рынке снизился на 8% г/г в сентябре на фоне снижения как спотового рынка, так и рынка свопов, которые снизились соответственно на 22% г/г и на 3% г/г.

Объемы торгов репо снизились на 15% г/г в сентябре (после снижения на 21% г/г в августе), при этом снижение наблюдалось по всему ассортименту продуктов (в том числе репо с ЦК снизились на 15%, а репо с КСУ на 21%). К позитивным моментам, по мнению аналитика Альфа-банка, относится рост торгов деривативами на 10% г/г на фоне более чем двукратного в годовом сопоставлении роста объемов торгов товарными фьючерсами.

Клиентские балансы: рублевые балансы снизились до минимума с ноября 2018 г. Долларовые балансы подскочили на 16% г/г в сентябре, тогда как рублевые снизились на 13% г/г и на 8% м/м, достигнув самого низкого уровня с ноября 2018 г. С начала года средние рублевые и долларовые балансы на 12-13% ниже г/г.